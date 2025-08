Il Premio letterario Caccuri entra sempre più nel vivo con l’avvicinarsi della premiazione prevista domenica 10 agosto. Il celebre contest di saggistica, giunto alla sua 14esima edizione, conta su una rosa di quattro titoli finalisti, selezionati da un comitato scientifico presieduto da Giordano Bruno Guerri: Gad Lerner con “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli), Monica Maggioni con “Spettri” (Longanesi), Alessandro Sallusti con “L’Eresia liberale” (Rizzoli) e Gennaro Sangiuliano con “Trump. Vita di un presidente contro tutti” (Mondadori). Saranno due le giurie che valuteranno le opere finaliste: una giuria nazionale, composta da personalità influenti del mondo della cultura, dell’economia e del giornalismo, ed una giuria popolare formata dagli “Accademici Caccuriani”, ovvero i soci sostenitori che animano l’associazione organizzatrice. Anche quest’anno il network LaC è media partner del Premio Letterario Caccuri.

L’ex ministro Sangiuliano al Premio letterario Caccuri

Giornalista e saggista, Gennaro Sangiuliano partecipa al Premio Letterario Caccuri con l’opera “Trump. Vita di un presidente contro tutti” (Mondadori). Nato a Napoli il 6 giugno del 1962, Sangiuliano si laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed in seguito consegue il master in diritto privato europeo presso l’Università “La Sapienza” ed il dottorato di ricerca in diritto ed economia presso l’Università degli Studi “Federico II”. Nel 2003 entra in Rai in qualità di inviato del TGR e ne diventa caporedattore. Successivamente, passato al TG1, è inviato in Bosnia, Kosovo e Afghanistan. Tra i vari incarichi ha ricoperto quello di vicedirettore di “Libero” e del Tg1, oltre che di direttore del TG2. Ministro della cultura dal 22 ottobre 2022 al 6 settembre 2024 nel governo Meloni, dal 1° aprile 2025 è corrispondente per la Rai da Parigi.

Trump, una biografia approfondita e senza sconti

Con "Trump”, Gennaro Sangiuliano presenta una biografia approfondita e senza sconti del 45° Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sangiuliano racconta le vicissitudini personali, imprenditoriali e politiche di Trump, dalle origini familiari fino alla sua seconda vittoria alle elezioni presidenziali del 2024. Un racconto che parte da lontano, dalla Germania, mettendo in evidenza l'intraprendenza del nonno del tycoon ma anche le difficoltà incontrate lungo il cammino dagli antenati dell'attuale presidente americano.

L'ex ministro offre un ritratto complesso e sfaccettato di Trump, senza nascondere le contraddizioni del personaggio. Muovendosi finanche tra le ombre che ruotano attorno alla sua figura per far emergere un ritratto quanto più dettagliato del protagonista. Il libro ripercorre la vita di Trump, la sua infanzia e la sua adolescenza, il percorso formativo, le esperienze imprenditoriali, l'ascesa alla Casa Bianca.

È un'opera che si pone un obiettivo, un traguardo: capire la personalità e la carriera di uno dei personaggi più controversi della politica contemporanea. Nell'affrontare la sfida, l'autore finisce per provocare riflessioni, animare dibattiti, rendendo il libro un punto di riferimento per la società che intende interrogarsi sul presente del mondo. L'ex ministro propone una visione completa della figura di Trump, non solo come politico, ma anche come simbolo di un'epoca e di un cambiamento di paradigma. Tra annunci choc ed azzardi diplomatici, il presidente americano continua a riservare colpi di scena. E di certo non smetterà di stupire ancora.