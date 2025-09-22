Dalla testa, per fortuna, è difficile levarla di torno. La voce unica, inimitabile e ruvida di Mia Martini non fugge via dalla memoria di chi ha avuto modo di ascoltarla. Brani che hanno fatto la storia della musica italiana, da "Almeno tu nell'universo" a "Gli uomini non cambiano", stanno lì, in uno spazio della mente e del cuore di ognuno, a presidiare melodicamente il presente che s'affretta a diventare futuro.

Il 20 settembre scorso l'artista originaria di Bagnara Calabria, scomparsa prematuramente, avrebbe compiuto 78 anni e, con un giorno di anticipo rispetto all’importante anniversario, un emozionante inedito dal titolo "Vivo" è stato lanciato in rotazione radiofonica. Il brano del 1977 cantato da Mia Martini è tratto da “Tarab”, album con canzoni mai pubblicate prima e interpretazioni alternative di pezzi già noti proposti con nuovi arrangiamenti di Maurizio Piccoli e la produzione esecutiva di Massimo Massagrande. Un progetto disponibile in digitale, in cd e in doppio vinile Crystal per Nar International/Warner Music Italy. Ad accompagnare il lancio in radio di "Vivo", brano tra i candidati ad entrare nell'album “Per amarti”, è un video pubblicato recentemente anche su Youtube.

In merito al progetto "Tarab" nato nel 2024, attraverso un comunicato stampa, Maurizio Piccoli spiega che «il lavoro si è diviso tra l'uso delle registrazioni originali delle voci e la creazione di nuovi arrangiamenti moderni per valorizzare la voce di Mia Martini». «L'obiettivo - prosegue Piccoli - è stato quello di offrire a Mimì una "nuova primavera". Il risultato è stato un confronto quotidiano con la sua musica, la sua voce, includendo circa quaranta brani selezionati con il contributo di Franco Canuto, per rappresentare le diverse sfaccettature musicali e interpretative di Mia Martini, che da oltre cinquanta anni continua a regalarci grandi emozioni.»

"Vivo" è un tassello prezioso che si aggiunge al mosaico della discografia di Mia Martini, testimoniando ancora una volta la sua straordinaria capacità interpretativa e la profondità della sua voce. Un inedito che diventa inevitabilmente anche un tributo alla sua arte e un modo per mantenere attiva la connessione con i suoi ascoltatori. Attraverso "Vivo" il talento di Mimì continua a farsi sentire, ad emozionare e ad occupare un ruolo centrale nella musica italiana, proprio come un diamante in mezzo al cuore.