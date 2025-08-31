VIDEO | Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Scoppa, è stato conferito a Luigi Marco Bassani, Gaspare Borsellino e alla rete Students for Liberty

E' giunto alla 17ma edizione il Premio Internazionale Liber@mente istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. Quest'anno a ricevere il prestigioso riconosciento sono stati illustri personalità del mondo della cultura e dell'informazione.

L’anfiteatro comunale sul lungomare Nausicaa di Montepaone Lido, gremito da un pubblico partecipe e caloroso, ha accolto la XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. Un evento che ha intrecciato cultura, musica ed emozione, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate calabrese.

La serata è stata condotta da Daniela Rabia e Annarita Palaia e arricchita dalle esibizioni musicali degli artisti dell’associazione Livadìa. Hanno impreziosito l’evento Giacomo Cerullo al contrabbasso e Francesco Cerullo al pianoforte, insieme a Daniele Tommaso Mellace, baritono, accompagnato da Gianni Verdegiglio al pianoforte, regalando al pubblico momenti di grande intensità artistica e armonia.

La preziosa statuetta “Volo”, ideata dall’artista Angela Fidone, è stata conferita a tre protagonisti di primo piano. A Luigi Marco Bassani, docente e raffinato interprete del pensiero politico, che con i suoi studi ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del costituzionalismo occidentale e del pensiero del liberalismo classico; a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore dell’agenzia di stampa Italpress, per l’autorevolezza e l’indipendenza con cui l’agenzia si è affermata come punto di riferimento nel panorama giornalistico italiano e internazionale; e a Students for Liberty, la rete internazionale di studenti e giovani professionisti attiva in oltre cento Paesi, che con il suo impegno ha

saputo diffondere i valori della responsabilità individuale, della libertà e della cooperazione volontaria, formando una nuova generazione di leader, rappresentata da Guglielmo Salomone.

Nel corso della serata sono stati anche consegnati degli speciali riconoscimenti a realtà associative e culturali che si sono distinte per dedizione e creatività, capaci di trasformare il proprio impegno in crescita sociale e coesione comunitaria: Festival della diversAbilità, Plastic Free Onlus, Scuola italiana cani di salvataggio, Associazione culturale Antonio Gesualdo, Proloco di Santa Caterina dello Ionio, Associazione teatrale Giovanni Vercillo e Associazione culturale RiViviAmo Montepaone.

L’edizione 2025 del Premio Internazionale Liber@mente è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente, in collaborazione con il Comune di Montepaone, la BCC di Montepaone, Confedilizia Calabria, l’agenzia di stampa Italpress, il quotidiano L’Opinione delle Libertà, Radio Ciak, Domia Immobiliare di Montepaone, il Coram Catanzaro e l’associazione Amici Veri.

L’importante manifestazione ha confermato ancora una volta la sua capacità di

unire tradizione e innovazione, diventando un appuntamento atteso, capace di celebrare personalità ed esperienze che arricchiscono il dibattito culturale e civile.