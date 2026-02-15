La musica, il suo costante cambiamento da cui ne deriva il suo “movimento”, si compone di tante, tantissime produzioni qualitatevoli e non che percorrono generi, generazioni, mode, usanze e molte altre caratteristiche dello stesso cambiamento umano. In questo contesto si inserisce una delle produzioni più interessanti degli anni ‘70. Si tratta di Orfeo 9, scritta - sia per il testo che per la musica - da Tito Schipa Jr, figlio del celebre ed omonimo tenore, la prima vera opera rock mai rappresentata nella storia della musica, al Teatro Sistina di Roma il 23 gennaio 1970.

L’opera, all’epoca un esperimento molto innovativo, presenta caratteristiche proprie del melodramma a cui sono accostate caratteristiche musicali proprie della musica rock e non solo. Infatti in Orfeo 9 sono presenti influenze di rock progressivo, genere emblematico di quegli anni, jazz, blues e canzone d’autore a cui si uniscono accuratissimi arrangiamenti orchestrali curati da Bill Conti, divenuto poi premio Oscar ed autore di colonne sonore di grandissimo rilievo come ad esempio quella di Rocky.

Dal punto di vista tematico, l’opera é di fatto un manifesto della generazione di quegli anni, infatti riprende il mito di Orfeo ed Euridice dandogli una chiave di lettura moderna in cui Orfeo deve salvare la sua Euridice dall’inferno della droga, evidenziando inoltre aspetti come la ricerca di sé stessi e della felicità e tematiche come l’ecologia; ciò rende l’opera molto attuale e molto in linea anche con i tempi odierni e l’attuale generazione.

Orfeo 9 che nel 1970 al Sistina aveva riscosso un grande successo, nel 1972 divenne un progetto discografico pubblicato dalla Fonit Cetra e divenne un film televisivo trasmesso dalla Rai a cui presero parte musicisti e cantanti come Loredana Berté, Renato Zero e Tullio De Piscopo, tutti ancora all’inizio della loro carriera ma già dei fuoriclasse. Orfeo 9 é una di quelle pietre miliari nascoste della musica italiana da riscoprire e valorizzare, un’opera ancora oggi tanto innovativa, attuale ed avanti coi tempi.