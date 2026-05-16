Presentata la XV edizione, il sindaco Luigi Quintieri: «Un evento che continua a crescere grazie alla qualità degli ospiti e alla partecipazione del pubblico, valorizzando il nostro borgo ben oltre i confini regionali»
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Grande partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino per la presentazione della XV edizione del Premio Letterario Caccuri, in programma il prossimo agosto a Caccuri, appuntamento ormai tra i più attesi del panorama culturale calabrese.
Nell’occasione sono stati rivelati i nomi dei 4 finalisti: Tommaso Cerno , Pietro Grasso, Cecilia Sala e Luca Sommi e il nome della vincitrice del premio narrativa Anna Mallamo.
Il sindaco di Caccuri, Luigi Quintieri, ha sottolineato il valore culturale e identitario del Premio Caccuri, evidenziando come la manifestazione sia diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra letteratura, attualità e territorio.
«Il Premio Caccuri rappresenta un’occasione straordinaria di crescita culturale e promozione del nostro borgo – ha evidenziato il sindaco Quintieri – un evento che continua a crescere grazie alla qualità degli ospiti e alla partecipazione del pubblico, valorizzando Caccuri ben oltre i confini regionali».
Molto seguito l’evento di presentazione al Salone del Libro, che ha visto la partecipazione di Adolfo Barone e Olimpio Talarico, intervistati dal giornalista Rai Savino Zaba, in un confronto dedicato alla cultura, ai libri e alle prospettive della nuova edizione del premio.