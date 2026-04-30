Tutto pronto nel borgo di Badolato per una giornata diversa dal solito. Quello che sta per arrivare sarà infatti un primo maggio all'insegna della musica, dell'arte, della cultura e del buon cibo. L'iniziativa di Badolato Slow Village prevede infatti percorsi culturali con una passeggiata guidata mattutina alla scoperta del centro storico e di Palazzo Gallelli con le sue mostre; bar e ristoranti aperti con musica folk itinerante: il Cantastorie Andrea Bressi e musicisti di strada animeranno il pranzo. E ancora, il gusto della tradizione sarà protagonista con il tipico "pana 'e maju". Dunque una giornata di gioia e convivialità diffusa, pensata per regalare spensieratezza e divertimento a tutti.

Ma non è tutto. Sempre in occasione della festa dei lavoratori è stato pensato un viaggio tra suoni, memoria e paesaggio. L'evento “Suoni e storie in cammino” approda infatti a Badolato Borgo per un’esperienza immersiva che intreccia narrazione, musica e tradizione con la voce di Andrea Bressi e le sonorità di Francesco Denaro in un percorso che unisce ricerca, racconto e identità culturale. Un doppio appuntamento tra laboratorio e passeggiata artistico-culturale, dove il cammino diventa simbolo e scoperta. Appuntamento alle ore 15.45 a Palazzo Gallelli e alle ore 17.00 al Belvedere di Piazza Castello per riscoprire insieme il territorio attraverso i suoi suoni più autentici.