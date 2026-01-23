All’iniziativa saranno presenti il presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, il maestro orafo Michele Affidato e il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti Riccardo Succurro. L’opera dopo la sua realizzazione sarà esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma

Sarà presentato lunedì 26 gennaio, alle ore 11, presso il Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore il progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per la realizzazione dell’opera ”Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza”, opera che verrà successivamente esposta presso la Chiesa degli Artisti di Roma.

A raccontare l’ambizioso progetto, realizzato dagli studenti del Liceo sangiovannese saranno la dott.ssa Angela Audia (dirigente Scolastica Licei San Giovanni in Fiore), il prof. Antonello Savaglio (docente Lettere Liceo Artistico), il dott. Francesco Oliverio (Giornalista LaC), il prof. Giuseppe Riccardo Succurro (presidente Centro Internazionale di Studi Gioachimiti), il maestro orafo Michele Affidato (Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia di Roma - Curatore del Progetto), mons. Antonio Stagliano (Vescovo Emerito di Noto - presidente della Pontificia Accademia di Teologia - Rettore Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma) e i prof. Gianni Porcelli e Giovanni Congi (docenti Design del Gioiello presso il Liceo Artistico - Esecutori del Progetto).

Ancora Giubilare: Croce Trinitaria di Speranza

Simbolo di fede e rinascita, l’“Ancora Giubilare” nasce come croce trinitaria di speranza, ispirata al messaggio universale del trascorso Giubileo e al pensiero di Gioacchino da Fiore, il monaco calabrese che vide nella Trinità il segno di un’umanità rinnovata. L’ancora, segno di salvezza e di approdo, si unisce alla croce, emblema di fede e redenzione, creando una forma che racchiude il senso più profondo della speranza cristiana: la certezza di un futuro di pace e misericordia.

La creazione verrà realizzata interamente a mano e ogni linea e dettaglio racconta un cammino spirituale che unisce terra, cielo, umano e divino.

Questo progetto realizzato dagli studenti del Liceo artistico di San Giovanni in Fiore, guidato dal dirigente scolastico prof.ssa Angela Audia, nasce come segno giubilare da donare alla Chiesa degli Artisti in Roma. Creazione, questa, che dimostra come attraverso l’arte si cerca e si testimonia il divino.

Gli alunni impegnati in questo Progetto di Formazione Scuola - Lavoro, per la realizzazione dell’opera saranno guidati dal Prof. Gianni Porcelli, Giovanni Congi e dal maestro orafo Michele Affidato, Interlocutore Referente presso la Pontificia Accademia di Teologia di Roma, conosciuto ed apprezzato per le sue tante creazioni di arte sacra realizzate per il Vaticano, tanto da essere annoverato tra i fornitori ufficiali della Santa Sede.