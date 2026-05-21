«Stare male non fa rima con stare fermi».

Con "Sotto sotto", Aiello consegna probabilmente uno dei brani più luminosamente malinconici della sua produzione recente, un singolo che possiede la rara capacità di trasformare la fragilità in movimento, il dolore in una forma quasi danzante di resistenza emotiva. “Stare male non fa rima con stare fermi”, è una dichiarazione esistenziale, un principio poetico che attraversa tutta la composizione con una delicatezza sorprendente.

La prima grande forza di "Sotto sotto" risiede nella sua leggerezza musicale, intesa non come superficialità, ma come sottrazione intelligente del peso. Aiello costruisce un tessuto sonoro arioso, impalpabile, attraversato da una produzione elegante e vaporosa, in cui i sintetizzatori sembrano respirare insieme alla voce. La melodia sfiora, accompagna, si deposita sull’ascolto con una grazia quasi acquatica. È una musica che evita l’enfasi, che rifugge la drammatizzazione e proprio per questo riesce a incidere più profondamente.

C’è qualcosa di straordinariamente contemporaneo nella maniera in cui il brano affronta il dolore sentimentale: non attraverso il collasso, ma mediante il moto. Sotto parla di ferite interiori senza indulgere nell’autocommiserazione; racconta quella condizione sospesa in cui si continua a vivere, a camminare, perfino a sorridere, mentre dentro permane una zona oscura che non si è ancora dissolta. Il titolo stesso suggerisce un’interiorità sommersa, una stratificazione emotiva nascosta sotto la superficie delle cose, dei corpi, delle parole.

Non è casuale, allora, che lo stesso Aiello abbia definito il brano «un manifesto d’estate», aggiungendo: «È una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, è una richiesta di leggerezza, per non perdersi, per restare ancora insieme». E subito dopo, quasi a ribadire la duplicità emotiva della canzone, il cantautore precisa: «Allo stesso tempo è un’ammissione di responsabilità, è malinconia e voglia di ritrovarsi, è paura di non essere forti abbastanza per tenersi stretti».

Queste parole chiariscono perfettamente la natura ambivalente del singolo: Sotto non celebra una felicità piena e inconsapevole, ma una felicità incrinata, vulnerabile, attraversata dalla coscienza della perdita. Ed è proprio questa consapevolezza a renderlo un brano emotivamente sofisticato.

La leggerezza evocata da Aiello non è evasione, ma una forma di sopravvivenza sentimentale; una scelta quasi etica di continuare a cercare il contatto umano nonostante la precarietà dei legami.

Aiello, da questo punto di vista, dimostra ancora una volta una scrittura intimista di grande raffinatezza lessicale ed emotiva. La sua poetica si fonda sull’allusione più che sulla dichiarazione, sull’evocazione più che sulla narrazione lineare. Ogni immagine sembra incompleta apposta, come se il cantante lasciasse all’ascoltatore il compito di terminare il significato dentro di sé. Ed è proprio questa incompiutezza controllata a rendere il brano universalmente riconoscibile.

La voce, poi, conserva quella fragilità febbrile che è diventata la cifra più autentica dell’artista: non cerca mai la perfezione tecnica assoluta, ma privilegia l’urgenza emotiva, il tremore, la crepa. In Sotto tale caratteristica raggiunge un equilibrio particolarmente maturo, perché il canto si inserisce nella produzione con naturalezza organica, senza sovrastrutture, quasi come un pensiero pronunciato ad alta voce.

Il risultato finale è un brano che possiede una duplice anima: da un lato l’immediatezza pop, luminosa e accessibile; dall’altro una malinconia carsica, sottile, persistente, che continua a riaffiorare anche dopo l’ascolto. Sotto non esplode mai davvero, e proprio in questa scelta estetica risiede la sua bellezza più autentica: Aiello preferisce la vibrazione al clamore, il battito sommesso alla detonazione emotiva.

In un panorama musicale spesso dominato dall’eccesso espressivo, Aiello colpisce per la sua eleganza atmosferica e per la capacità di rendere il dolore qualcosa che non immobilizza, ma accompagna. Una canzone lieve, sì, ma di quella leggerezza difficile e colta di cui parlava Calvino: la leggerezza di chi conosce il peso delle cose e sceglie comunque di continuare a muoversi.



