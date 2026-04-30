Successo nel centro storico di Guardavalle per la II edizione del festival di chi abita nei paesi, organizzato dalla rete We're south.

Nasce come risposta culturale e partecipativa alla sfida dello spopolamento il "Rigugghju Fest" che dopo la prima edizione dello scorso anno a Santa Caterina dello Ionio, ha animato il centro storico di Guardavalle registrando un'ottima partecipazione. Organizzato dall'associazione We're South, una rete di giovani imprese, attivisti, artisti, operatori culturali e turistici, anche quest'anno l'evento ha centrato l'obiettivo: trasformare i paesi in laboratori di innovazione sociale. «“ Rigugghju” è il bollore , il fuoco che arde nell'animo di chi desidera fortemente qualcosa e che noi mettiamo in tutto quello che facciamo - spiega la presidente del sodalizio, Giulia Montepaone -. È il fermento che guida la nostra rete nel recuperare e sperimentare nuovi modi di abitare e connettere i nostri paesi. Abbiamo deciso per questo di creare un momento di comunità e siamo molto felici di come sia andata e del fatto che c'è chi crede come noi nei piccoli paesi e nelle aree interne. C'è chi crede in un futuro diverso e possibile».



Cuore pulsante dell'evento è stato il talk " Oltre lo spopolamento ", una tavola rotonda all'aperto con amministratori, associazioni, operatori culturali, studiosi ed esperti su rigenerazione dei piccoli paesi, aree interne e sviluppo sostenibile. Ma non solo. A caratterizzare l'iniziativa una serie di laboratori, visite guidate, trekking e itinerari enogastronomici. «Il "Rigugghju Fest" è la punta di diamante dell'associazione - spiega la giovane presidente -. Siamo operativi dal 2023 e siamo sempre attivi con molte altre iniziative; la nostra attività si estende su un distretto che abbraccia sette comuni tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria: Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle, Monasterace, Bivongi, Stilo e San Floro. Portiamo avanti principalmente il concetto dell'abitare e del ri-abitare ma anche temi fondamentali come mobilità, sanità e connessione tra persone e territori».