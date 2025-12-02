Il sipario del Cinema Teatro Italia di San Giovanni in Fiore si alzerà il prossimo 21 dicembre, alle 21, con la “prima” della commedia brillante in due atti “Tantu ‘e ro bene chi te vuogliu” della Compagnia Teatrale Nuova Idea. Un appuntamento con il teatro d’autore che torna due anni dopo l’ultimo spettacolo “Furtuna… e dorma… rissa Cozzulinu” andato in scena a fine 2023, anno del trentennale della compagnia teatrale florense.

Un nuovo lavoro del regista e attore Salvatore Audia, volto del teatro in vernacolo sangiovannese che negli ultimi anni si è cimentato anche sul grande schermo con la parte del Priore della Sambucina che accoglie Gioacchino da Fiore nella pellicola “Il monaco che vinse l’Apocalisse” di Jordan River.

“Tantu ‘e ro bene chi te vuogliu” vedrà cimentarsi sul palco del teatro florense: Salvatore Audia, Massimiliano Strafac e, Giuseppe Nicoletti, Barbara Marrella, Mariateresa Caput o, Rossana Pupo e Antonella Romano. La regia è dello stesso Audia, con la regia di palco di Salvatore Perri, Loredana Spina Iaconis (assistente di palco e aiuto regia), Francesca Rocca (trucco) e Costanza Rocca Style (parrucco). Il countdown è partito con l’orologio fissato sulle 21 del 21 dicembre per la “prima” teatrale, tredici le repliche (22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2026). Il 27 dicembre e il 4 gennaio 2026 sono previsti due spettacoli pomeridiani alle 18.