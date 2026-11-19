L’eccellenza accademica internazionale fa tappa all’Università della Calabria. Sviluppando la propria rete di collaborazioni internazionali, l’Ateneo accoglie due studiosi di altissimo profilo vincitori del programma Fulbright, il prestigioso network di cooperazione scientifica che il governo degli Stati Uniti finanzia dal 1946 mettendo in palio borse di studio tra le più selettive al mondo.

Il primo dei due scambi si è già concretizzato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, che nell’ambito del programma "Fulbright Distinguished Scholar Award" ha ospitato Caroline Rovello in qualità di cattedratica Fulbright in Italian diaspora studies. Nota scrittrice italo-americana, autrice di saggi e sceneggiature cinematografiche – vincitrice, tra l'altro, del "Circa Historical Screenplay Competition" con l'opera Forza – Rovello è stata impegnata presso l’Università della Calabria come Fulbright Lecturer nell’ambito delle attività in Cultura e Letteratura Italo-americana. Le attività di ricerca e collaborazione di questa borsa sono incentrate sullo studio dell’emigrazione italiana negli USA e in Canada e sulla letteratura scritta da autori e autrici di origine italiana.

A partire da domani, invece, l'Ateneo accoglierà il prof. Tarek Abdel-Fattah, Distinguished Professor di Chimica presso la Christopher Newport University (Virginia, USA) e Direttore dell'Applied Research Center presso il Thomas Jefferson National Accelerator Facility. Selezionato nell'ambito del "Fulbright Specialist Program 2026", il docente sarà ospitato dal Dipartimento di Fisica. Il prof. Abdel-Fattah vanta un curriculum di altissimo profilo: con un dottorato conseguito alla Northeastern University di Boston, è autore di oltre 150 articoli scientifici e nove brevetti. Per le sue ricerche, che si estendono fino alle nanotecnologie per applicazioni aerospaziali, è stato insignito per tre volte del "Certificate of Recognition" dalla NASA, oltre ad aver ricevuto prestigiosi riconoscimenti accademici come il "First Prize" della Physical Sciences Division dell'American Association of Advancement of Science (AAAS).

Queste iniziative si inseriscono nel più ampio piano di apertura internazionale dell'Università della Calabria, fortemente sostenuto dal Rettore Gianluigi Greco attraverso specifici programmi di finanziamento dedicati allo scambio di docenti. Nel corso del 2026, sotto il coordinamento del delegato del Rettore all'internazionalizzazione della ricerca, prof. Paolo Zimmaro, l'Unical ha registrato oltre 40 mobilità in ingresso e in uscita, coinvolgendo istituzioni di primissimo piano come Harvard, Imperial College e University of California - Berkeley. Nuove iniziative sono già in cantiere per il 2027, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente i successi e la reputazione dell’Ateneo nei ranking accademici mondiali.