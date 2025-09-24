I docenti e ricercatori dell’ateneo tra i più influenti al mondo sulla base di citazioni h-index e impatto scientifico. Ecco tutti i posizionamenti nel ranking mondiale, elaborati dall’università californiana

L’università “Magna Græcia” di Catanzaro torna a distinguersi nel panorama internazionale della ricerca scientifica. L’ultima edizione della classifica “World’s Top 2% Scientists 2025”, elaborata dall’università di Stanford, premia numerosi docenti e ricercatori dell’ateneo, riconoscendoli tra i più influenti al mondo sulla base di citazioni, h-index e impatto scientifico.

I grandi nomi della carriera scientifica

Per la valutazione dell’intera carriera, entrano nell’élite mondiale i seguenti studiosi dell’Umg (in ordine di posizionamento nel ranking mondiale):

Aldo Quattrone

Giovanni Volpicelli

Ludovico Abenavoli

Stefano Romeo

Giovambattista De Sarro

Francesco Perticone

Ciro Indolfi

Davide Bolignano

Luca Gallelli

Pierfrancesco Tassone

Massimo Fresta

Stefano Alcaro

Donatella Paolino

Mario Cannataro

Vincenzo Mollace

Antonino Fiorillo

Un risultato che testimonia la continuità di una produzione scientifica solida, capace di segnare punti di riferimento nei rispettivi settori disciplinari.

L’impatto del 2024: conferme e nuove presenze

Per l’anno di riferimento 2024, la Stanford ranking conferma e amplia la presenza dell’ateneo catanzarese con:

Giovanni Volpicelli

Ludovico Abenavoli

Alessandro De Sire

Luca Gallelli

Emilio Russo

Raffaele Serra

Aldo Quattrone

Corrado Pelaia

Vincenzo Mollace

Alessandro Russo

Salvatore De Rosa

Antonio Aversa

Jessica Maiuolo

Donato Cosco

Antonino Fiorillo

Massimo Fresta

Davide Bolignano

Pierfrancesco Tassone

Michele Andreucci

Girolamo Pelaia

Arrigo Palumbo

Amerigo Giudice

Federico Longhini

Vincenzo Scorcia

Agnese Gagliardi

Stefano Alcaro

Domenico Britti

Martina Ferrillo

Giuseppe Sammarco

Un Ateneo che cresce

L’ampia rappresentanza dell’università Magna Græcia nella classifica mondiale Stanford dimostra non solo la qualità della sua ricerca, ma anche la capacità di coniugare esperienza e innovazione. Alla solidità di figure di riconosciuta fama internazionale si affianca il dinamismo delle nuove generazioni, creando un ambiente fertile per la scienza e l’innovazione. Un risultato che conferma l’Umg come polo di eccellenza scientifica e accademica, capace di contribuire al progresso della medicina e delle scienze biomediche a livello globale.