Nuova apertura per Confartigianato nel crotonese, un punto di riferimento per l’artigianato e le piccole imprese ha aperto ufficialmente le porte oggi a Cirò Marina. Inaugurata in una delle vie principali della cittadina, in via Togliatti, la “nuova casa” di Confartigianato ospiterà i servizi di Confartigianato Persone, Imprese, e sarà sede dell’intero comprensorio cirotano.

«Con questa apertura Confartigianato rafforza la propria presenza sui territori aprendosi ai cittadini, alle imprese e ad una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni locali. Soprattutto crea i presupposti per un’azione capillare a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio cirotano» è quanto ha dichiarato Francesco Pellegrini presidente di Confartigianato Imprese Crotone.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici provinciali Confartigianato Francesco Pellegrini e Massimo Venturini, e del segretario nazionale Anap Fabio Menicacci. «Un momento carico di significato per la nostra Confederazione – hanno sottolineato durante il taglio del nastro gli intervenuti – che testimonia la nostra volontà di radicarci ancora più profondamente nel tessuto produttivo del territorio calabrese».

A tagliare il nastro insieme ai rappresentanti di Confartigianato, sottolineando l’importanza dell’iniziativa, anche il sindaco f.f. di Cirò Marina Andrea Aprigliano il quale ha messo in evidenza l’impegno che le associazioni di categoria portano avanti nel «promuovere lo sviluppo delle piccole imprese e dell’economia locale, anche grazie ad un confronto costante e costruttivo con le istituzioni».

Giusi Pirito e Margherita Lettieri saranno i punti di riferimento della nuova sede, contribuiranno a garantire tutti i servizi dell’ufficio e le attività di rappresentanza offerti dall’organizzazione. L’ambiente è accogliente, funzionale ed efficiente con spazi dedicati ai vari settori. «L’obiettivo – hanno specificato i protagonisti – è quello di essere sempre più all’altezza delle esigenze degli artigiani, degli imprenditori e dei cittadini di Cirò Marina».