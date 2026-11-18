Nuove indicazioni del ministero del Lavoro per l’accesso all’Anticipo pensionistico sociale. La nuova linea interpretativa decreta l'esclusione dai benefici per i lavoratori rientranti interamente nel sistema contributivo, introducendo al contempo una fondamentale apertura per il settore del lavoro domestico.

Le novità riguardano i lavoratori che hanno registrato il primo accredito previdenziale a partire dal 1° gennaio 1996. Secondo l'interpretazione ministeriale recepita dall'Inps, la particolare disciplina della pensione di vecchiaia nel regime contributivo risulta incompatibile con la struttura dell'Ape sociale.

L’accesso all’Anticipo pensionistico sociale garantisce un sostegno economico accompagnando il lavoratore fino all'età della pensione di vecchiaia ordinaria, fissata a 67 anni, quota destinata ad salire a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028 per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.

Per i contributivi puri, tuttavia, il compimento dei 67 anni e il possesso di 20 anni di contributi non garantiscono di per sé la liquidazione della pensione: occorre anche che l'importo maturato sia pari o superiore a quello dell'assegno sociale.

Ove tale soglia economica non sia raggiunta, il pensionamento di vecchiaia slitta a 71 anni (soglia che passerà a 71 anni e un mese nel 2027 e a 71 anni e tre mesi nel 2028), purché vi siano almeno cinque anni di contributi effettivi.

Poiché l'Ape sociale cessa obbligatoriamente al compimento dei 67 anni, l'erogazione del sussidio a un contributivo puro privo del requisito economico lo lascerebbe per anni scoperto sia dall'indennità sia dalla pensione, creando una situazione di vuoto reddituale ritenuta contraria alle finalità della norma.

Si va verso il respingimento delle domande dei contribuenti che non si ritrovano in linea con quanto disposto dal ministero del Lavoro.

Istruzioni operative e gestione delle domande respinte

L'applicazione delle nuove direttive comporta una drastica revisione delle procedure amministrative da parte delle sedi territoriali dell'Inps. Gli uffici sono chiamati a rigettare formalmente le istanze inoltrate dai soggetti privi di contribuzione antecedente al 1996. Per dare corso operativo alla disposizione, l'Istituto ha aggiornato il sistema informatico Unicape-Felp, inibendo il completamento favorevole delle pratiche interessate. I provvedimenti di rigetto delle domande verranno notificati tramite l'applicativo Webdom, integrando la specifica motivazione stabilita dalle nuove istruzioni.

Requisiti anagrafici e categorie ammesse

L'indennità rimane confermata per le quattro tradizionali categorie di lavoratori tutelati: i disoccupati che rispettano determinate condizioni, i soggetti che assistono familiari con disabilità grave, gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% e gli addetti a mansioni particolarmente gravose.

Per il 2026, la soglia anagrafica minima è fissata a 63 anni e cinque mesi, a fronte di una contribuzione richiesta pari a 30 anni, che sale a 36 anni per la maggior parte dei lavori gravosi e si attesta a 32 anni per alcune professioni specifiche.

Per le lavoratrici madri si applica una riduzione del requisito contributivo di un anno per ciascun figlio, entro il limite massimo di due anni.

La tutela per colf e badanti

In parallelo alla stretta sui contributivi puri, l’Inps chiarisce che, nel caso in cui il rapporto lavorativo si interrompa a seguito della morte del datore di lavoro, la perdita dell'impiego viene assimilata a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La decisione muove dalla natura involontaria della cessazione, che dipende da un evento esterno e imprevedibile. Pertanto, colf e badanti trovatisi in questa condizione possono accedere all'Ape sociale laddove soddisfino gli altri requisiti prescritti, considerando peraltro che la figura del datore di lavoro deceduto non coincide necessariamente con la persona assistita. Tale equiparazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo si estende inoltre alle valutazioni per la pensione anticipata dei lavoratori precoci di cui alla legge n. 232 del 2016.