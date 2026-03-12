Tutti gli articoli di Economia e lavoro

Prosegue anche oggi la corsa del gasolio, con i listini alla pompa ritoccati al rialzo in tutta Italia e prezzi medi che al self viaggiano sempre più spediti verso i 2,1 euro al litro. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i dati regionali pubblicati dal Mimit esprimendo preoccupazione per la ricaduta sui prezzi dei generi alimentari.

Per il gasolio i listini più elevati si riscontrano in Friuli Venezia Giulia (2,061 euro al litro), Sicilia (2,053 euro al litro), Valle d'Aosta (2,050 euro al litro), Calabria (2,040 euro al litro), mentre a Bolzano un litro di diesel è venduto oggi a una media di 2,072 euro al litro. In autostrada il gasolio al self costa in media 2,095 euro al litro, 1,905 euro al litro la verde.

Cresce anche il prezzo medio della benzina, che al litro raggiunge oggi picchi di 1,863 euro a Bolzano, 1,844 euro in Calabria, 1,843 euro in Basilicata, 1,836 euro in Sicilia e Valle d'Aosta.

«Ci chiediamo - sottolinea la nota - di quanto tempo necessitino ancora i tecnici del Mef per valutare il taglio delle accise, considerando che da una settimana il ministero sta studiando la misura delle accise mobili senza venire a capo della questione: un ritardo inspiegabile che avrà a breve ripercussioni dirette sui prezzi dei prodotti trasportati, attraverso un rincaro generalizzato dei listini al dettaglio a partire dai generi alimentari», conclude il Codacons.