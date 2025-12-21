«Emozione e grande soddisfazione». Al ritorno dall’Albania queste sono le prime parole di Danilo Binetti. L’imprenditore cosentino, infatti, ha vissuto a Tirana una serata da Oscar. Davanti al Presidente della Repubblica albanese Barjam Begaj, ai ministri del Governo guidato da Edi Rama, al presidente della Camera di Commercio e Industria di Tirana (CCIT) (l'organismo ufficiale nazionale) Nikolin Jaka che guida l'imprenditoria albanese verso l'Europa e ai tanti imprenditori provenienti da ogni parte del mondo, Danilo Binetti è stato premiato a riconoscimento di un percorso fondato su visione, competenza e capacità di rappresentare al meglio l’eccellenza imprenditoriale italiana all’estero.

Un percorso avviato da mesi sotto il nome di “Jumping to Albania” che è un’iniziativa strategica concepita per promuovere l’espansione internazionale e facilitare l’ingresso nel mercato albanese. Il tutto sotto la regia del commercialista Vittorio Toscano (anche lui presente a Tirana), esperto in internazionalizzazione delle imprese, grazie alle esperienze maturate presso le Camere di Commercio internazionali, l’ICE e numerose istituzioni, ha saputo dare vita a un progetto solido e credibile. Un percorso costruito nel pieno rispetto dei territori, ma al tempo stesso ambizioso nella visione, fondato su serietà, competenze e risultati concreti.

Un modello che non si limita a pianificare, ma che si basa sul fare, trasformando relazioni e strategie in opportunità reali di sviluppo per le imprese. Al centro di questa grande rete proprio l’imprenditore cosentino Danilo Binetti che è diventato il vero punto di riferimento per tutti quelli che vogliono investire e avviare attività commerciali e imprenditoriali in Albania. Un visionario pratico, determinato e empatico. Binetti incarna un nuovo modo di fare impresa all’estero, capace di unire strategia e umanità, relazioni e risultati.

Il riconoscimento da Oscar a Danilo Binetti non è altro che la sintesi di tutti questi mesi vissuti tra contatti, relazioni istituzionali , costruzioni di ponti e aperture di nuovi orizzonti ad imprenditori italiani che hanno apprezzato una nazione aperta e desiderosa di costruire un futuro sempre più roseo. Un riconoscimento che celebra non solo l’uomo, ma un percorso condiviso, una nazione - l’Albania aperta, dinamica e proiettata verso un futuro sempre più internazionale e una Calabria produttiva che dimostra di saper guardare oltre i confini con competenza e visione.