Una storia fatta di esperienza, formazione e ritorno alle proprie radici. È quella dello chef Hedò, calabrese d’origine, che dopo anni trascorsi lontano dalla Calabria, vivendo e lavorando nel Nord Italia, ha deciso di rientrare nella sua terra con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la cucina.

Chef Hedò, un calabrese che dopo anni lontano dalla propria terra d'origine, torna ed investe sulla Calabria con la sua cucina che punta a valorizzare i prodotti migliori, di terra e di mare, che la nostra regione offre

Un percorso professionale costruito nel tempo, a contatto con realtà diverse, che ha permesso allo chef di sviluppare una visione gastronomica personale, fondata sull’incontro tra tradizione locale e influenze dalle cucine di tutto il mondo. Al centro del suo lavoro resta però la Calabria, raccontata attraverso i prodotti del territorio e una cucina che punta sulla qualità delle materie prime, in una location mozzafiato: la costa di Pizzo Calabro, in località Marinella, dove è nato da appena una settimana il suo nuovo locale.

«La mia filosofia di cucina si basa prima di tutto sull’utilizzo di prodotti regionali. Mi piace poi unire influenze del Sud America e dell’Oriente, creando un mix di sapori che, inserito nella tradizione calabrese, riesce ad integrarsi in modo naturale. Con la mia attività cerco di valorizzare ciò che la nostra terra offre, perché la Calabria possiede risorse straordinarie e spesso siamo proprio noi calabresi a non renderci conto del valore che abbiamo. Sono tornato qui con questa idea: dare il mio contributo alla valorizzazione delle nostre eccellenze e dimostrare che non ci manca davvero nulla», ha raccontato Chef Hedò ai nostri microfoni.

Una scelta che unisce identità, ricerca e attenzione al territorio, con l’intento di offrire una proposta capace di mantenere solide le proprie radici.