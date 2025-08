Sono 1.765 i tirocinanti di inclusione sociale che alla fine hanno ottenuto un impegno formale all’assunzione da parte degli enti locali. Il dato, fornito dal dipartimento Lavoro della Regione Calabria, cristallizza dunque il bilancio dei lunghi mesi di trattative intercorsi tra la Cittadella e i Comuni calabresi per completare lo svuotamento dello storico bacino di precari delle pubbliche amministrazioni calabresi.

Al 31 luglio il termine ultimo per esprimere la volontà di assumere i lavoratori, a quella data sono stati 251 i Comuni ad adottare le attese delibere di giunta, 73 quelli che hanno infine deciso di non adottare atti formali. Dieci le delibere approvate da altri enti che avevano in carico 190 tirocinanti.

Ai 1.765 tirocinanti da stabilizzare si aggiungono gli altri 1.055 – over 60 – già beneficiari di un sussidio erogato dalla Regione fino all’età della pensione. Restano esclusi dai percorsi di stabilizzazione circa 700 lavoratori che concluderanno il tirocinio nelle pubbliche amministrazioni e già nelle prossime settimane saranno avviati a percorsi di formazione da Arpal.

«Il dato è assolutamente positivo e frutto di un lavoro di squadra che oggi ci riempie di soddisfazione» ha commentato l’assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese. Gli enti potranno accedere all’incentivo di 54mila euro messo a disposizione dalla Cittadella. «Un risultato importante, al di fuori di qualsiasi aspettativa» ha aggiunto ancora.

«Un ringraziamento va ai sindaci che hanno compreso l’importanza di questo provvedimento, sebbene con qualche polemica ma alla fine si è fatta la scelta giusta negli interessi di questi lavoratori che meritavano la stabilizzazione dopo tanti anni».

La giunta regionale, riunita questo pomeriggio, ha inoltre adottato un atto di indirizzo per «mettere in sicurezza i tirocinanti rimasti fuori e che verranno avviati ad un percorso di politiche attive».