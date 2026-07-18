Le temperature record costano agli italiani fino a 600 euro in più al mese tra spese per i condizionatori e consumi idrici.

Questa cifra astronomica è il risultato di un mix esplosivo: l'impennata dei consumi energetici e idrici, l'aumento dei prezzi dei beni alimentari freschi e i costi inevitabili per cercare refrigerio e protezione dai raggi solari.

Come sottolineato dal presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ci troviamo di fronte a un «vero e proprio salasso» che richiede strategie mirate per essere contenuto.

La bolletta elettrica, il condizionatore è la prima voce di spesa

Il primo fronte di spesa è quello energetico. La necessità di mantenere le abitazioni a temperature vivibili ha portato a un'accensione anticipata e prolungata di condizionatori, ventilatori e deumidificatori. Tuttavia, non è solo la quantità di energia consumata a preoccupare, ma anche il suo costo unitario. Assoutenti evidenzia come le tariffe elettriche siano aumentate significativamente, influenzate dalle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare dalla guerra in Iran. Sul mercato libero, dice l’associazione, le bollette dell'energia sono salite in media del +8,4% su base annua. Anche per gli utenti vulnerabili, la situazione non è rosea: l'incremento deciso da Arera per il trimestre estivo è stato del +4,6%. In termini monetari, Assoutenti stima che la maggiore spesa energetica oscilli tra i 50 e i 100 euro al mese a famiglia. Questo intervallo dipende da variabili critiche come la classe energetica dell'impianto, la sua efficienza, il numero di split presenti in casa e, naturalmente, le ore di effettivo utilizzo.

L'emergenza idrica e alimentare

Il caldo estremo spinge naturalmente verso un maggiore consumo di acqua. Che si tratti di docce rinfrescanti più frequenti, della necessità di dissetarsi maggiormente o dell'irrigazione indispensabile per salvare giardini e piante dal disseccamento, il contatore dell'acqua corre veloce. Questo aumento dei consumi idrici comporta un aggravio di spesa stimato tra i 20 e i 30 euro al mese per famiglia.

Parallelamente, cambiano le abitudini a tavola. Il ricorso a prodotti freschi e dissetanti come bibite, gelati e frutta fresca è diventato una necessità. Tuttavia, questi prodotti stanno subendo i contraccolpi dell'inflazione, accentuata dal conflitto in Medio Oriente. Secondo i dati Istat citati nello studio, questi beni stanno registrando rincari sensibili, portando a una maggiore spesa stimata tra 60 e 80 euro al mese.

La fuga dall'afa: mare, piscine e mobilità

Per sfuggire alla morsa del caldo cittadino, moltissimi italiani cercano rifugio negli stabilimenti balneari o nelle piscine. Questo trasferimento di massa verso le località fresche non è però gratuito. Tra lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari presso le strutture, la spesa complessiva stimata da Assoutenti per questa voce è tra le più pesanti: da 120 a 200 euro a famiglia.

Anche il modo in cui ci si sposta è influenzato dalle temperature. C'è una chiara tendenza ad abbandonare mezzi come scooter o biciclette a favore dell'auto privata, percepita come più confortevole grazie alla climatizzazione. Questo cambiamento comporta un aumento della spesa per il carburante tra i 40 e i 60 euro al mese. Inoltre, l'utilizzo del climatizzatore all'interno dell'abitacolo può far lievitare i consumi di carburante fino al 30% in più, aggiungendo un ulteriore costo tra i 20 e i 40 euro.

Salute e prevenzione, integratori e protezione solare

Il benessere fisico durante le ondate di calore richiede investimenti specifici. Sempre più cittadini ricorrono a integratori alimentari per reintegrare i sali minerali persi e affrontare la spossatezza, con un costo mensile stimato tra 20 e 40 euro.

Non meno importante è la protezione della pelle. L'acquisto di prodotti cosmetici dedicati (spray, creme solari protettive e doposole) è diventato essenziale per difendersi dai raggi solari, incidendo sul budget familiare per una cifra compresa tra i 30 e i 40 euro.

Il decalogo del risparmio, consigli pratici per le famiglie

Nonostante lo scenario preoccupante, Assoutenti assicura che è possibile contenere le uscite razionalizzando i consumi. Ecco le strategie principali suggerite dall'associazione per combattere il caldo senza svuotare il portafoglio. Si parte dalla gestione intelligente del climatizzatore. È fondamentale utilizzare il condizionatore solo dove e quando serve. Impostare il termostato a non meno di 25°, chiudere le porte delle stanze inutilizzate e spegnere l'impianto quando si esce sono passi fondamentali. L'uso della funzione deumidificatore e del timer notturno può generare risparmi significativi. Fondamentale la manutenzione. Una pulizia regolare dei filtri d'aria assicura che condizionatori e ventilatori funzionino al massimo dell'efficienza consumando meno energia. Quando possibile bisogna sempre sfruttare il fresco naturale. Arieggiare la casa la mattina presto o la sera tardi e tenere chiuse tapparelle e tende nelle ore più calde aiuta a mantenere l'abitazione fresca senza costi. Limitare il consumo idrico. Sempre meglio preferire docce brevi, né bollenti né ghiacciate, per rinfrescarsi evitando shock termici. Un trucco economico, ricorda Assoutenti, consiste nell'inumidire polsi e collo con acqua fresca. Consumare l’acqua del rubinetto. L'acqua di casa è la scelta più economica e sostenibile, evitando la spesa per l'acqua minerale in bottiglia. L’alimentazione è il passo successivo. Consumare frutta e verdura di stagione (come cetrioli, anguria, melone, pomodori) aiuta l'idratazione naturale. Dunque è preferibile evitare cibi salati, fritti o eccessivamente grassi che affaticano la digestione e aumentano la sensazione di calore. Mobilità e Tempo Libero: per chi si reca al mare o in piscina, portare bevande e cibo da casa può far risparmiare notevolmente sulle consumazioni. Per l'auto, è bene arieggiare l'abitacolo prima di accendere il clima e, quando possibile, ricorrere al car sharing con amici o colleghi.

Sebbene il caldo estremo rappresenti una sfida finanziaria considerevole per le famiglie italiane, un approccio oculato e l'adozione di piccoli accorgimenti quotidiani possono fare la differenza tra un'estate di benessere e una di crisi economica domestica.