Si è svolta oggi una riunione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno.

Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, annunciando che «domani è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al Governo di lavorare a un intervento più mirato».

«Quella in scadenza domani - aggiungono -, dunque, non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari. L'obiettivo è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo».

«Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine». Così il leader della Lega Matteo Salvini a interpellato in un punto stampa al Meeting. A chi gli chiede per quanto sarà prorogato lo sconto sulle accise risponde «per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi».

La presidenza irlandese: «Sugli extraprofitti ci sarà un confronto Ue»

«I governi di tutta Europa prestano giustamente grande attenzione agli sviluppi sui mercati dell'energia e al loro impatto sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia nel suo complesso. Il Tánaiste, vicepremier e ministro delle Finanze, discuterà con i colleghi ministri europei il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella loro lettera». È quanto si apprende dal portavoce della presidenza irlandese, di turno alla guida del Consiglio Ue, interpellato sulla lettera inviata da sei Paesi, con la richiesta tra l'altro di individuare un quadro comune per tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere.