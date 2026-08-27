Il sottosegretario spiega: «Potranno lavorare in Comuni, Unioni di comuni, Province, Città metropolitana e Regione sull'attuazione delle politiche di coesione europee»

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

Sono 104 i posti destinati alla Calabria nell’ambito del nuovo concorso pubblico per 882 specialisti tecnici negli enti territoriali del Mezzogiorno.

La notizia è confermata dal sottosegretario all'Interno con delega agli enti locali Wanda Ferro (Fdi) che commenta la pubblicazione del bando del concorso pubblico, a tempo indeterminato, per il reclutamento di personale negli enti territoriali del Sud: «Con il nuovo bando per 882 specialisti tecnici negli enti territoriali del Sud, 104 posti sono destinati alla Calabria: un'occasione concreta per i nostri laureati in ambito tecnico, che potranno lavorare in Comuni, Unioni di comuni, Province, Città metropolitana e Regione sull'attuazione delle politiche di coesione europee».

Il concorso, finanziato dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del Dipartimento per le politiche di coesione, completa il piano di reclutamento avviato nell'autunno 2024. Gli 882 posti sono ripartiti tra Basilicata (35), Calabria (104), Campania (237), Molise (8), Puglia (168), Sardegna (61) e Sicilia (269).



«Un impegno portato avanti dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, per migliorare la capacità amministrativa e tecnica degli enti locali – conclude Ferro – e che conferma l'attenzione del Governo Meloni per la qualità della Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno».