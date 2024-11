Il capitano Aricò, chiamato a guidare il pool impegnato nella riorganizzazione delle risorse umane, rassicura: «Si continua a lavorare per trovare una soluzione»

Si è svolta nel pomeriggio odierno con la partecipazione di Confindustria Cosenza, la prevista riunione tra i rappresentanti della San Bartolo Srl e le sigle sindacali Fp Cgil, Fps Cisl, Usb, Cisal Terziario e Snalv.

A darne notizia è il capitano dei carabinieri in congedo Gianfranco Aricò chiamato negli scorsi mesi dalla nuova proprietà a guidare il pool di esperti e tecnici impegnato nella riorganizzazione delle risorse umane del Gruppo San Bartolo.

«Purtroppo – sottolinea lo stesso Aricò – in questa prima fase non si è ancora raggiunto un accordo con le sigle sindacali. Restiamo costantemente aperti al dialogo, continuando a lavorare per trovare una soluzione, così come auspicato da tutti».