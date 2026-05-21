Dopo circa dieci anni ripartono i lavori per la realizzazione del viadotto che collega la comunità di Guardavalle. Lo annuncia la Provincia di Catanzaro a margine di un sopralluogo a cui hanno partecipato il presidente Amedeo Mormile, il consigliere Salvatore Sinopoli, il sindaco di Guardavalle Giuseppe Caristo e l’ing. Vincenzo Coppola.

La Provincia – si legge nella nota stampa dell’ente - a seguito di uno stanziamento di circa 810 mila euro ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è adesso in grado di completare un’opera attesa da lustri.

Per il presidente Mormile: «Abbiamo tracciato un percorso amministrativo e finanziario affinché un intervento atteso da tanto tempo possa essere finalmente sbloccato. I lavori riguardano un collegamento strategico per un comune importante della provincia come quello di Guardavalle».

I lavori

Il viadotto al km 6+000 della S.P. Guardavalle–Guardavalle Scalo è stato oggetto di finanziamenti storici e diversi stralci di interventi, tuttavia non risolutivi da più di due lustri a questa parte. La mancanza di risorse – prosegue il comunicato - rischiava di pregiudicare la finalizzazione del progetto. Ora le risorse ci sono e l’appalto è ben avviato.

Si procederà in due step funzionali e il termine dei lavori è atteso per l’estate del prossimo anno. Un viadotto che consentirà di migliorare l’accessibilità a Guardavalle.