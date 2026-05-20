Confcommercio richiama l’attenzione sulle possibili criticità del comparto aereo. Tra tensioni geopolitiche e aumento del costo del cherosene, la federazione invita a evitare allarmismi ma sottolinea l’importanza delle agenzie di viaggio per tutelare i passeggeri in caso di cancellazioni o riduzioni dei voli

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Le tensioni geopolitiche internazionali e il forte aumento del costo del cherosene rischiano di avere ripercussioni sul comparto aereo in vista della prossima stagione estiva. A lanciare l’allarme è Fiavet Calabria Confcommercio, che parla di possibili cancellazioni e riduzioni di tratte già a partire dalla fine di maggio.

Secondo la federazione, il momento richiede attenzione ma anche equilibrio nella comunicazione, per evitare che il clima di incertezza possa trasformarsi in un danno economico per il settore turistico.

«No ad allarmismi che danneggiano il turismo»

Fiavet Calabria sottolinea la necessità di informare correttamente cittadini e viaggiatori senza alimentare paure ingiustificate alle porte dell’estate.

«Alimentare una paura ingiustificata rischia di generare un grave danno alla micro e alla macro economia», evidenzia la federazione, ricordando come il turismo outgoing e incoming rappresentino due pilastri fondamentali dell’economia territoriale.

L’associazione richiama inoltre quanto accaduto negli ultimi anni, sia durante la pandemia sia nelle prime fasi del conflitto internazionale ancora in corso, sostenendo che le agenzie di viaggio abbiano garantito assistenza concreta ai clienti rimasti bloccati all’estero.

Il ruolo delle agenzie di viaggio nella tutela dei passeggeri

Secondo Fiavet Calabria, prenotare tramite un’agenzia di viaggi continua a rappresentare una delle principali garanzie per i passeggeri, soprattutto in scenari internazionali complessi.

La federazione evidenzia come molti viaggiatori “fai-da-te”, in caso di cancellazioni o modifiche improvvise dei voli, rischino di trovarsi intrappolati in lunghe procedure burocratiche oppure di perdere le somme già versate.

Diversa, invece, la situazione per chi si affida a professionisti del settore, che possono intervenire rapidamente per riorganizzare itinerari, ottenere rimborsi o trovare soluzioni alternative senza ulteriori costi per il cliente.

Gianluca Marcello: «L’assistenza umana fa la differenza»

A ribadire il ruolo centrale delle agenzie di viaggio è Gianluca Marcello, presidente di Fiavet Calabria Confcommercio.

«Il ruolo delle agenzie di viaggio è oggi più che mai vitale», spiega Marcello. «Siamo noi consulenti a trasformare l’allarme in soluzioni concrete. Se un volo viene cancellato a causa della crisi energetica, l’utente non viene abbandonato a un algoritmo o a un call center muto».

Secondo il presidente della federazione, il valore aggiunto dell’assistenza professionale consiste proprio nella capacità di offrire supporto immediato e continuo, garantendo ai viaggiatori tutela e assistenza anche nelle situazioni più complicate.

L’invito ai viaggiatori: «Non rinunciate alle vacanze»

Fiavet Calabria invita infine i cittadini a non rinunciare ai propri progetti di viaggio per l’estate 2026, ma a pianificarli con attenzione e affidandosi a professionisti del settore.

«Prenotare nella propria agenzia di viaggi di fiducia rappresenta la reale garanzia di ricevere un’assistenza continua ed efficace», conclude la federazione, sottolineando come la presenza di un consulente possa fare la differenza in un contesto internazionale caratterizzato da forte instabilità.