L’appuntamento è per il prossimo 25 luglio all’Accademia internazionale della Cucina mediterranea dove i due presidenti, Papillo e Caronte, sigleranno l’accordo di collaborazione
Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Si terrà sabato 25 luglio, alle ore 10.30, nella sede dell'Accademia internazionale della Cucina mediterranea di Spilinga, la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Gal Terre Vibonesi e il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, finalizzato all’avvio di una collaborazione strutturata tra le due principali agenzie di sviluppo locale della provincia di Vibo Valentia.
A siglare l'accordo saranno il presidente del Gal, Vitaliano Papillo, e la presidente del Distretto del Cibo, Luisa Caronte. La firma sarà ufficializzata nel corso di una conferenza stampa.
Per Papillo: «La firma di questo protocollo d'intesa segna un passaggio importante per il nostro territorio: per la prima volta le due principali agenzie di sviluppo locale della provincia scelgono di camminare insieme, mettendo a sistema competenze, risorse e progettualità. Il Gal e il Distretto del Cibo condividono la stessa visione: fare delle produzioni agroalimentari, dell'identità rurale e delle nostre comunità la leva per una crescita concreta e duratura del Vibonese. Non si tratta di un atto formale, ma dell'inizio di un percorso operativo comune, al servizio delle imprese, dei produttori e dei territori. Ringrazio la presidente Luisa Caronte per la disponibilità e la sintonia dimostrate: quando le istituzioni del territorio dialogano, a vincere è l'intera provincia».
Dal canto suo, Luisa Caronte ha rimarcato: «La stipula del protocollo d'intesa con il Gal Terre Vibonesi sigilla un patto che avvia un fondamentale percorso di cooperazione tra le due agenzie di sviluppo locale della provincia. È un momento di straordinaria rilevanza, per molti versi storico: la dimostrazione che un territorio cresce davvero solo attraverso la cooperazione e la partecipazione di tutti gli attori che lo animano. Le due agenzie sono impegnate in percorsi complementari: il Distretto punta a un marchio di qualità dedicato alle filiere agricole e agroalimentari locali, strumento di qualificazione, tracciabilità e promozione delle produzioni; il Gal all'istituzione di un marchio territoriale, elemento identitario e distintivo del Vibonese, capace di rafforzarne l'immagine e accrescerne l'attrattività, per una crescita sostenibile dell'intero sistema territoriale».
Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese
Riconosciuto dalla normativa nazionale sui Distretti del cibo e sostenuto dal Masaf attraverso il programma dei Contratti di distretto (Decreto interministeriale n. 461779 del 18 settembre 2024), il Distretto è l'unico finanziato in Calabria e rappresenta una delle più significative esperienze di aggregazione imprenditoriale del Mezzogiorno. Mette in rete imprese agricole, trasformatori, operatori turistici, enti pubblici, formazione e ricerca per costruire una filiera territoriale integrata. Tra gli assi strategici: digitalizzazione, certificazioni di qualità e sostenibilità, tracciabilità, innovazione commerciale, economia circolare, formazione ed enoturismo. Il Consiglio di amministrazione è composto da Luisa Caronte (presidente), Giuseppe Porcelli (vicepresidente), Fabio Brandi, Fabrizio Giuliano e Salvatore Tripaldi (consiglieri).