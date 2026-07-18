L’appuntamento è per il prossimo 25 luglio all’Accademia internazionale della Cucina mediterranea dove i due presidenti, Papillo e Caronte, sigleranno l’accordo di collaborazione

Si terrà sabato 25 luglio, alle ore 10.30, nella sede dell'Accademia internazionale della Cucina mediterranea di Spilinga, la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Gal Terre Vibonesi e il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, finalizzato all’avvio di una collaborazione strutturata tra le due principali agenzie di sviluppo locale della provincia di Vibo Valentia.

A siglare l'accordo saranno il presidente del Gal, Vitaliano Papillo, e la presidente del Distretto del Cibo, Luisa Caronte. La firma sarà ufficializzata nel corso di una conferenza stampa.

Per Papillo: «La firma di questo protocollo d'intesa segna un passaggio importante per il nostro territorio: per la prima volta le due principali agenzie di sviluppo locale della provincia scelgono di camminare insieme, mettendo a sistema competenze, risorse e progettualità. Il Gal e il Distretto del Cibo condividono la stessa visione: fare delle produzioni agroalimentari, dell'identità rurale e delle nostre comunità la leva per una crescita concreta e duratura del Vibonese. Non si tratta di un atto formale, ma dell'inizio di un percorso operativo comune, al servizio delle imprese, dei produttori e dei territori. Ringrazio la presidente Luisa Caronte per la disponibilità e la sintonia dimostrate: quando le istituzioni del territorio dialogano, a vincere è l'intera provincia».

Dal canto suo, Luisa Caronte ha rimarcato: «La stipula del protocollo d'intesa con il Gal Terre Vibonesi sigilla un patto che avvia un fondamentale percorso di cooperazione tra le due agenzie di sviluppo locale della provincia. È un momento di straordinaria rilevanza, per molti versi storico: la dimostrazione che un territorio cresce davvero solo attraverso la cooperazione e la partecipazione di tutti gli attori che lo animano. Le due agenzie sono impegnate in percorsi complementari: il Distretto punta a un marchio di qualità dedicato alle filiere agricole e agroalimentari locali, strumento di qualificazione, tracciabilità e promozione delle produzioni; il Gal all'istituzione di un marchio territoriale, elemento identitario e distintivo del Vibonese, capace di rafforzarne l'immagine e accrescerne l'attrattività, per una crescita sostenibile dell'intero sistema territoriale».

Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese

Riconosciuto dalla normativa nazionale sui Distretti del cibo e sostenuto dal Masaf attraverso il programma dei Contratti di distretto (Decreto interministeriale n. 461779 del 18 settembre 2024), il Distretto è l'unico finanziato in Calabria e rappresenta una delle più significative esperienze di aggregazione imprenditoriale del Mezzogiorno. Mette in rete imprese agricole, trasformatori, operatori turistici, enti pubblici, formazione e ricerca per costruire una filiera territoriale integrata. Tra gli assi strategici: digitalizzazione, certificazioni di qualità e sostenibilità, tracciabilità, innovazione commerciale, economia circolare, formazione ed enoturismo. Il Consiglio di amministrazione è composto da Luisa Caronte (presidente), Giuseppe Porcelli (vicepresidente), Fabio Brandi, Fabrizio Giuliano e Salvatore Tripaldi (consiglieri).