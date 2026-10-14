La Giunta pronta ad approvare una delibera per sostenere le imprese del settore. L’associazione degli agricoltori: «Risposte alle nostre richieste». Le somme saranno accreditate direttamente da Arcea sui conti correnti degli agricoltori

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«La Regione Calabria risponde alle richieste di Coldiretti Calabria sul costo del gasolio agricolo. Nel pomeriggio di oggi, la giunta regionale adotterà una delibera che consentirà di riportare il prezzo imponibile medio del gasolio agricolo, riferito al periodo marzo-settembre 2026, al di sotto di un euro al litro per gli agricoltori utenti UMA della Calabria». Così Coldiretti Calabria secondo cui «il provvedimento arriva a seguito di una nota trasmessa dall'associazione di categoria alla Regione alcune settimane fa e di una costante interlocuzione con gli uffici regionali, che ha visto l'organizzazione rappresentare, dati alla mano, le difficoltà delle imprese agricole legate al peso crescente dei costi energetici, sollecitando l'utilizzo del massimo delle risorse consentite dalla normativa comunitaria».

La Regione ha individuato una soluzione capace di garantire il massimo beneficio possibile agli agricoltori calabresi, riportando il prezzo imponibile medio del gasolio agricolo, per il periodo considerato, sotto la soglia di un euro al litro, su livelli precedenti all'impennata dei prezzi. Le somme saranno accreditate da Arcea direttamente sui conti correnti degli agricoltori beneficiari, con procedure che consentiranno di procedere in tempi rapidi e con riferimento all'intero periodo marzo-settembre 2026.