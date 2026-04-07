La Calabria si conferma terra di eccellenze olearie con numerose produzioni inserite tra i migliori extravergini d’Italia nella Guida 2026 di Slow Food Italia, riconoscimento che valorizza qualità, legame con il territorio e sostenibilità delle produzioni.

Si tratta di un segnale importante che rafforza il ruolo strategico del comparto olivicolo, già protagonista negli ultimi anni di un percorso di crescita e qualificazione.

«La presenza di numerose eccellenze calabresi tra gli oli premiati conferma il valore del lavoro dei nostri produttori e la qualità della nostra filiera – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo –. Come Regione stiamo accompagnando questo percorso con investimenti concreti: il Piano olivicolo destina 50 milioni di euro alla modernizzazione degli impianti, al sostegno dei frantoi e al miglioramento complessivo della filiera. L’obiettivo è rendere il settore sempre più competitivo, puntando su innovazione, tracciabilità e valorizzazione del prodotto».

«Il riconoscimento ottenuto dagli oli calabresi – rimarca infine Gallo – rappresenta dunque non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per consolidare un modello di crescita fondato su qualità, sostenibilità e integrazione della filiera olivicola regionale».