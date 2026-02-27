Il comitato chiede un impegno al presidente Roberto Occhiuto e ai partiti: «Non si ignorino oltre mille famiglie calabresi. Servono segnali concreti sull’iter della proposta di legge regionale»
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Gli Idonei Calabria della pubblica amministrazione sono pronti a rinunciare alla manifestazione del 25 marzo a Catanzaro, ma solo a fronte di garanzie formali sull’iter della proposta di legge regionale che li riguarda.
È quanto si legge in una nota diffusa dal comitato, che annuncia l’intenzione di incontrare i promotori dell’iniziativa legislativa e di chiedere al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, «un segno tangibile» sull’impegno dell’esecutivo.
«Attendiamo segnali concreti da parte di Fratelli d’Italia, in particolare dai consiglieri regionali Angelo Brutto, Luciana De Francesco e Filippo Maria Pietrapaolo, e da Forza Italia che rappresenta il partito di maggioranza relativa», si legge nel documento. Analoga richiesta viene rivolta al Partito democratico, dopo «avere incassato la solidarietà del M5s».
Al governatore Occhiuto il comitato chiede di «assumersi l’impegno a portare in fondo questa legge». «Non possiamo pensare che ci sia chi ostacola un provvedimento del genere. Ignorarlo – prosegue la nota – significa ignorare oltre mille famiglie calabresi che stanno diventando massa critica».
Infine, l’appello agli esponenti politici nazionali e regionali: «Chiediamo un impegno agli onorevoli Cannizzaro, Irto, Loizzo, Antoniozzi, Ferro, Orrico. Non ci deludano».