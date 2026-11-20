Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega che riforma l'ordinamento della professione dopo oltre vent'anni. Cambiano il tirocinio, che si potrà fare all'università, le incompatibilità, che non saranno più automatiche, il voto, che diventa telematico, e le classi degli Ordini. Che cosa significa per una regione con dieci Ordini, pochi giovani e professionisti sparsi su un territorio lungo e difficile

Ci sono leggi che passano senza rumore e che pure cambiano la vita di decine di migliaia di persone. L'11 novembre il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega per la riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I voti favorevoli sono stati 72, gli astenuti 49 e nessuno ha votato contro. La Camera l'aveva già licenziata il 23 settembre. Oggi la professione è regolata dal decreto legislativo 139 del 2005, scritto quando la fattura elettronica non esisteva e il Codice della crisi era ancora lontano. Allora un giovane laureato in economia vedeva nello studio professionale una strada naturale. Vent'anni dopo quel mondo non c'è più, e la riforma prova a prenderne atto.

I numeri spiegano meglio di ogni discorso perché serviva un intervento. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, in diciotto anni gli iscritti con meno di quarant'anni sono diminuiti del 32,3 per cento. Quelli con più di sessanta sono aumentati del 64,3 per cento e l'età media è salita da 47,4 a 52,5 anni. Ancora più eloquente è il dato su chi sceglie il tirocinio e affronta l'esame di Stato, calato del 63,5 per cento. È una professione di circa 120 mila iscritti che invecchia e non si rinnova. Nel Mezzogiorno invecchia più in fretta, visto che secondo il Rapporto 2026 della Fondazione nazionale dei commercialisti gli under 40 sono il 19,4 per cento degli iscritti al Nord e appena il 12,1 per cento al Sud.

La prima risposta della riforma riguarda proprio l'accesso. Il tirocinio potrà essere svolto per intero durante gli studi, con la laurea triennale per gli esperti contabili e con la magistrale per i dottori commercialisti. Per la Calabria è una partita decisiva. L'Università della Calabria, la Magna Graecia di Catanzaro e la Mediterranea di Reggio laureano ogni anno molti giovani in discipline economiche e giuridiche. Tanti di loro, finiti gli studi, partono per Milano o per Roma e fanno la pratica in studi più strutturati. Il tirocinio integrato con l'università anticipa l'abilitazione e lega lo studente a uno studio del territorio prima che la valigia sia pronta. Se atenei e Ordini costruiranno bene le convenzioni, può trattenere qui almeno una parte di quei ragazzi. Se resterà un adempimento sulla carta, servirà soltanto ad accelerare la partenza.

Il secondo pilastro è il superamento delle incompatibilità automatiche. Al loro posto arrivano controlli successivi sull'effettivo svolgimento dell'attività, in linea con i principi europei. Fino ai decreti attuativi restano però in vigore le regole attuali. In Calabria molti professionisti affiancano allo studio l'insegnamento, un ruolo nell'impresa di famiglia o un'altra attività economica. Per loro la riforma può chiudere situazioni che oggi si vivono nell'incertezza. Il criterio dei controlli a valle chiede però agli Ordini una capacità di verifica che le realtà più piccole, con segreterie ridotte all'osso, oggi faticano a garantire.

C'è poi il capitolo delle competenze. Il decreto dovrà individuare sia le attività riservate per legge sia quelle tipiche della professione negli ambiti tributario, economico-aziendale, finanziario, societario, giuslavoristico e della crisi d'impresa. Le competenze delle altre professioni restano ferme. Sull'ambito del lavoro i consulenti del lavoro hanno contestato la formulazione, mentre il Consiglio nazionale sostiene che non nasce alcuna nuova riserva. Accanto alle competenze arriva una disciplina organica delle specializzazioni, con un vincolo preciso, cioè niente sotto-albi né elenchi autonomi. Qui la Calabria ha qualcosa da dire. La gestione della crisi d'impresa, l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, le consulenze tecniche nei processi civili e penali sono mestieri che in questa regione si praticano con una frequenza e una complessità che altrove non hanno. Una specializzazione riconosciuta in questi campi può diventare un marchio di qualità, spendibile anche fuori dai confini regionali.

Sui compensi la legge conferma la libera pattuizione nel rispetto dell'equo compenso previsto dalla legge 49 del 2023. Il compenso dovrà essere proporzionato alla quantità, alla qualità e alle caratteristiche della prestazione. I parametri, fermi da oltre un decennio, saranno aggiornati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale. Il tema pesa più al Sud che altrove. Qui una parte rilevante del lavoro passa per enti locali spesso in difficoltà finanziaria, per procedure concorsuali con attivi modesti e per una clientela di micro imprese che fatica a riconoscere il valore della consulenza. Può aiutare anche la possibilità di polizze collettive per la responsabilità civile con oneri a carico del Consiglio nazionale, perché per gli studi piccoli il costo dell'assicurazione non è un dettaglio.

La parte che più riguarda la vita degli Ordini è quella sulla governance. La legge riduce l'anzianità di iscrizione richiesta per candidarsi alle cariche e introduce strumenti per l'equilibrio di genere e generazionale. Prevede poi il voto telematico a distanza con regole uniformi e la revisione delle classi dimensionali degli Ordini e della composizione dei Consigli. Restano la durata quadriennale e il limite di due mandati consecutivi. In Calabria gli Ordini sono dieci, tre nella sola provincia di Cosenza, cioè Cosenza, Castrovillari e Paola. Per un collega di Tortora o di Rocca Imperiale il voto telematico vuol dire poter partecipare senza un viaggio di ore. Il testo non prevede accorpamenti, ma ripensare le classi dimensionali è l'occasione per una discussione che la categoria rinvia da troppo tempo. Chi scrive ha guidato per quattro anni l'Ordine di Paola ed è convinto che un Ordine unico provinciale, con una delegazione presso ogni tribunale, darebbe più forza alla rappresentanza senza allontanare l'Ordine dagli iscritti. È una proposta da sottoporre ai colleghi, non da imporre, e la riforma offre il momento giusto per farlo.

Resta un punto da non dimenticare. Una legge delega è una cornice, e il quadro lo dipingerà il decreto legislativo. Il Governo dovrà adottarlo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale, e lo schema passerà al parere delle commissioni parlamentari. Il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio ha parlato di una giornata storica per la professione, e lo è davvero. La storia però si scrive nei prossimi dodici mesi, nei dettagli tecnici dove si decide chi vince e chi perde. Gli Ordini calabresi hanno l'interesse e l'esperienza per partecipare a quel lavoro con proposte concrete, cioè convenzioni con le università, specializzazioni nei campi in cui la regione eccelle e presidi territoriali che non lascino soli i colleghi delle aree interne. Se resteranno a guardare, la riforma la scriveranno altri, e la scriveranno pensando ad altri territori.

*Dottore commercialista, giornalista pubblicista