Nel 2024 le imprese del settore privato non agricolo attive risultano oltre 1,67 milioni, in lieve incremento dello 0,2% sul 2023. La crescita delle posizioni lavorative è stata più marcata, raggiungendo 15,72 milioni di posti di lavoro (+2,5%), così come quella dei contributi complessivi, pari a 171,3 miliardi di euro (+6,1%). Sono i numeri diffusi dall'Inps che nell'Osservatorio sulle imprese del settore privato non agricolo evidenzia performance particolarmente positive nel Mezzogiorno.

Per il numero di imprese attive la crescita più significativa riguarda Campania (+1,7%), Calabria (+1,2%) e Puglia (+1,1%) a fronte del +0,2% nazionale. L'aumento delle posizioni lavorative è stato del 5% in Campania, 4,7% in Calabria, 4,5% in Molise, 4,1% in Sicilia. Per i contributi, infine, si registrano variazioni pari a +9,5% in Campania e Molise, +8,8% in Sicilia, +8,5% in Calabria, +8,4% in Abruzzo e +8,2% in Sardegna.