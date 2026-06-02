Il gruppo giapponese Softbank investirà 75 miliardi di euro per reti e infrastrutture da 5 Gw per l’intelligenza artificiale in tre siti nel Nord della Francia, a Dunkerque (Loon-Plage), Bosquel e Bouchain. Obiettivo: realizzare il più grande hub IA d’Europa. Il piano dei finanziamenti prevede due step. Il primo, del valore di 45 miliardi entro il 2031, il secondo da 30 miliardi entro in 2034. Nella fase iniziale saranno prodotti 3,1 GW di capacità di calcolo. L’annuncio è arrivato nel corso del vertice “Choose France 2026” che si è svolto a Parigi.

Innovazione e strategia europea

Il ministro dell'Industria e dell'energia francese, Roland Lescure, ha sottolineato che la decisione di SoftBank di investire in Francia rappresenta «il primo grande progetto di infrastrutture per l'IA del gruppo in Europa» e riflette l'ambizione del Paese di diventare protagonista dei processi innovativi e «una destinazione di primo piano lungo l'intera catena del valore dell'IA». Già individuate le partnership strategiche. La principale e stata stretta con SB Energy. Sul campo sono impegnate anche EDF, Schneider Electric e Sesterce.

I progetti

Il centro di calcolo di Bouchain opererà con il supporto del gruppo energetico francese EDF. Il sito di Dunkerque con Schneider Electric che fornirà i moduli di alimentazione. A Bosquel è prevista la AI factory da 3Gw che sarà realizzata con il gruppo Sesterce.

Il polo industriale di Dunkerque

Il sito, nell’area portuale della città, costituirà un pilastro fondamentale del programma di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Comprenderà due stabilimenti: uno gestito da SoftBank Group per la produzione di armadi rack e uno gestito da Schneider Electric per l'integrazione di moduli di alimentazione per data center.

Questo progetto rappresenta il più grande investimento di SoftBank in infrastrutture per l'intelligenza artificiale in Europa. È concepito per supportare la rapida crescita dell'intelligenza artificiale ampliando l'accesso a capacità di calcolo ad alte prestazioni in Francia.

«L'IA plasmerà la prossima era della tecnologia, dell'industria e del progresso umano, e questo futuro richiederà una nuova generazione di infrastrutture - ha dichiarato Masayoshi Son, CEO di SoftBank Group - Bosquel rappresenta un passo importante nell'impegno di SoftBank a contribuire alla costruzione di queste fondamenta in Francia, unendo capacità di calcolo su larga scala e solide partnership locali a supporto dell'ecosistema europeo dell'IA».