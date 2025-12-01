Da oggi riscaldamenti accesi anche nei comuni delle zone climatiche A e B. In Calabria tocca alle province di Crotone e Reggio Calabria. Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia inserite nelle aree C e D erano già state autorizzate a partire, con priorità ai comuni montani, in tre diverse tornate, tra il 15 ottobre e il 15 novembre. La normativa nazionale stabilisce con precisione quante ore al giorno si possono tenere accesi i riscaldamenti e qual è la temperatura massima consentita. Per le province calabresi della zona C, Catanzaro e Cosenza, accensione consentita fino a 10 ore al giorno e fino al 31 marzo. La provincia di Crotone in zona A, massimo 6 ore al giorno fino al 15 marzo, mentre la provincia di Reggio Calabria (zona B) massimo 8 ore al giorno fino al 31 marzo. Per la zona D, in cui rientra la provincia di Vibo Valentia, termosifoni accesi fino a 12 ore al giorno, fino al 15 aprile.

Sul fronte della spesa sarà un inverno di risparmi, grazie al calo delle quotazioni del gas sui mercati internazionali e a ribassi generalizzati delle tariffe anche sul mercato libero dell'energia. Assium, l'associazione italiana degli utility manager, stima risparmi in bolletta fino a 354 euro a famiglia.

«Esaminando le migliori proposte commerciali delle società energetiche per il mese di dicembre e pubblicate sull'apposito portale gestito da Arera e Acquirente Unico - spiega il presidente di Assium, Federico Bevilacqua - si scopre che rispetto alle migliori offerte dello scorso inverno le famiglie possono ottenere sensibili risparmi in bolletta. Per i contratti a prezzo fisso la bolletta media nelle principali città si attesta, considerando la migliore offerta disponibile, a circa 1.528 euro annui (per una famiglia con consumi da 1.400 metri cubi), contro i 1.765 euro dello scorso inverno, con un risparmio del 13,4% pari ad una minore spesa da 237 euro a nucleo». Secondo Assium è necessario che le famiglie confrontino le offerte per scegliere la più conveniente o confacente al profilo di consumi o di spesa prevista. Le offerte a prezzo variabile sul mercato libero sono diminuite di un quinto grazie alla forte discesa dei prezzi del gas sui mercati internazionali. «La bolletta media - conclude Bevilacqua - è di circa 1.498 euro, il 19,1% in meno rispetto allo scorso inverno, con un risparmio di quasi 354 euro annui a utenza».