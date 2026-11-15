I lavoratori dello stabilimento Granarolo di Castrovillari sono in stato di agitazione. Lo hanno proclamato Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil dopo che l’azienda ha avviato la procedura per fermare la produzione del reparto caseario, comunicandola senza alcun confronto con i sindacati. Le tre sigle chiedono che venga ritirata subito. Ricordano che il sito lavora latte calabrese e dà occupazione nell’area del Pollino, e che il 1° maggio scorso lo ha visitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo i sindacati il territorio avrebbe bisogno dell’esatto contrario, cioè di investimenti e di una trasformazione del latte fatta sul posto. Castrovillari è un punto latte e per questo, sostengono, l’azienda dovrebbe aprire nuove lavorazioni, a cominciare dal latte senza lattosio, invece di chiudere quelle che ha già. «Chi ha il latte ha la materia prima, ha la filiera, ha il territorio. Deve investire, non smantellare», si legge nella nota. Il reparto da chiudere è quello che produce il caciocavallo, un formaggio che nel Pollino fanno da generazioni allevatori e casari. Per Flai, Fai e Uila quella produzione non si può fermare con un atto dell’azienda: «Non può essere cancellato con una decisione unilaterale, né sacrificato a logiche che non tengono conto di ciò che quel prodotto rappresenta per l’intera comunità», scrivono. Difenderlo, aggiungono, vuol dire difendere la filiera del latte 100% calabrese, che va dalle stalle della zona fino alla lavorazione in fabbrica. Il reparto oggi dà lavoro a 13 persone. Sono tutte giovani e hanno un contratto di somministrazione, ma lavorano nello stabilimento da almeno 24 mesi, con la chiusura resterebbero fuori dalla produzione. Ci sono poi gli allevatori della zona che conferiscono il latte a Granarolo, rappresentati da Coldiretti. Il 1° ottobre, in una riunione tra le parti, si era deciso di cercare soluzioni per non perdere posti di lavoro, e i sindacati chiedono di riprendere da lì. Alla Regione chiedono che l’assessore all’Agricoltura convochi subito un tavolo di crisi in assessorato, con l’azienda, i sindacati, Coldiretti e i Comuni. A Granarolo chiedono di ritirare la procedura e di trattare sul rilancio dello stabilimento, garantendo il posto a tutti i lavoratori. A Coldiretti chiedono di sostenere la vertenza. «La tradizione non si smantella. Si difende, si investe, si rilancia», concludono Federica Pietramala per la Flai Cgil, Antonio Pisani per la Fai Cisl e Antonio De Gregorio per la Uila.