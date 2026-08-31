Un Paese radicalmente ridimensionato nel numero di abitanti, profondamente invecchiato, caratterizzato da case abitate sempre più spesso da single anziani e da una contrazione strutturale della forza lavoro che metterà sotto pressione l’intero sistema economico e di welfare.

La popolazione residente continuerà a diminuire per tutto l’orizzonte previsivo (2025-2080), anche negli scenari più favorevoli.

L’invecchiamento della popolazione rappresenta la prospettiva più certa, trainato dall’ingresso nelle età anziane delle generazioni del baby boom.

Il saldo migratorio con l’estero resterà positivo ma non sarà sufficiente a compensare il persistente deficit tra nascite e decessi.

È questa la fotografia scattata dall’Istat. Le aree interne, soprattutto nel Mezzogiorno, continueranno a perdere popolazione più rapidamente dei centri urbani, ampliando i divari territoriali.

Il futuro sarà fatto di spopolamento e culle vuote. Le coppie senza figli supereranno quelle con figli.

Le famiglie saranno più numerose ma di dimensioni sempre più ridotte, riflettendo l’invecchiamento della popolazione e la diffusione delle persone sole.

Nemmeno gli scenari più favorevoli analizzati dall’Istituto nazionale di statistica ipotizzano un ritorno ai livelli di popolazione attuali.

Il crollo dei residenti e la frattura territoriale

Secondo lo scenario mediano, l'Italia passerà dai 58,9 milioni di residenti del 2025 a 58,7 milioni nel 2030, scendendo a 55 milioni nel 2050 fino a toccare i 45,8 milioni nel 2080. In cinquantacinque anni, il Paese perderà complessivamente oltre 13 milioni di abitanti, di cui 4 milioni già entro la metà del secolo.

Questo declino, tuttavia, non colpirà la penisola in modo uniforme, accentuando i divari storici tra le diverse macroaree.

Il Nord mostra una temporanea tenuta nel breve termine, crescendo fino a 27,7 milioni nel 2030, per poi invertire la rotta e scendere a 24,2 milioni nel 2080. Si tratta dell'unica area in cui gli scenari più favorevoli lasciano aperta l'ipotesi di una futura crescita.

Il Centro vivrà una contrazione costante ma contenuta, scendendo da 11,7 milioni nel 2025 a 9,3 milioni nel 2080.

Il Mezzogiorno affronta lo scenario più critico: perderà oltre un terzo della sua popolazione originaria, passando da 19,7 milioni nel 2025 a soli 12,3 milioni nel 2080. Quindi perderà oltre un terzo della sua popolazione.

Nel 2025, il Mezzogiorno rappresenta ancora la ripartizione geografica con la popolazione più giovane d’Italia, registrando un’età media di 46,1 anni rispetto ai 47,1 del Nord e ai 47,5 del Centro. Questo vantaggio è tuttavia destinato a scomparire rapidamente a causa di un processo di invecchiamento estremamente accelerato.

La perdita di popolazione

Gli scenari ipotizzati da Istat dicono che le aree interne (comuni intermedi, periferici e ultraperiferici) subiranno uno spopolamento accelerato, perdendo oltre 1,3 milioni di residenti tra il 2030 e il 2050. Al contrario, i centri urbani manterranno una maggiore capacità di tenuta, esasperando la polarizzazione territoriale e la domanda di servizi nelle città, a fronte di aree interne sempre più prive di scuole, sanità e trasporti.

Le aree interne del Sud

Nel 2025, queste aree concentrano ben 7,1 milioni di residenti (più del doppio dei 3,9 milioni del Nord). Entro il 2050, il Mezzogiorno perderà ben 1,1 milioni di abitanti nelle sue aree interne, che scenderanno a 6 milioni. Questa emorragia è causata dalla combinazione di bassa fecondità, forte invecchiamento e persistente perdita migratoria. Il rischio concreto è la scomparsa della base demografica minima necessaria a sostenere servizi essenziali come scuole, sanità e trasporti. Anche nei centri urbani del Sud, comunque, la popolazione diminuirà vistosamente, scendendo da 12,6 a 10,8 milioni entro il 2050.

La dinamica naturale: decessi record e culle vuote

Il motore di questo ridimensionamento è lo squilibrio strutturale tra nascite e decessi, che nessun apporto migratorio riuscirà a compensare.

Le nascite, stabili a 355mila all'anno fino al 2030, scenderanno a 335mila nel 2050 e a 281mila nel 2080. Al contrario, l'ingresso nelle età senili delle numerose generazioni del baby boom (i nati negli anni '60 e prima metà dei '70) spingerà i decessi dai 652mila del 2025 a un picco di 869mila nel 2058.

Il saldo naturale (la differenza tra nati e morti) toccherà il suo punto più basso nel 2059 con un deficit di -570mila unità. I flussi migratori con l'estero, pur rimanendo costantemente positivi (con un saldo migratorio previsto di 204mila persone nel 2050 e 221mila nel 2080), forniranno solo un parziale palliativo, del tutto insufficiente a colmare il deficit naturale.

La rivoluzione silenziosa delle famiglie: il boom dei single

La transizione demografica ridisegnerà completamente la struttura sociale e la composizione delle famiglie italiane. Entro il 2050, il numero totale di famiglie crescerà leggermente (fino a un picco di 27,9 milioni nel 2043, per poi scendere a 27,6 milioni nel 2050), ma la loro dimensione media scenderà da 2,20 a 1,98 componenti.

La vera rivoluzione è rappresentata dal boom delle famiglie senza nucleo (ovvero senza relazioni di coppia o genitore-figlio), che nel 2050 costituiranno il 44,7% del totale. Di contro, le coppie con figli subiranno una contrazione del 22,3%, riducendosi a rappresentare appena il 21,1% delle famiglie (poco più di una su cinque). Nel 2047 avverrà il sorpasso storico: a livello nazionale, le coppie senza figli supereranno quelle con figli, un fenomeno che al Nord e al Centro si verificherà ancora prima (rispettivamente nel 2038 e nel 2044).

Parallelamente, si assisterà a un forte aumento delle persone che vivono sole, che passeranno da 10 a 11,6 milioni (il 42% delle famiglie totali). Questo incremento riguarderà soprattutto la popolazione anziana: nel 2050, ben 6,6 milioni di single avranno più di 65 anni (il 57% di chi vive solo). A causa della maggiore longevità, la solitudine sarà prevalentemente femminile: le donne sole sopra i 65 anni passeranno da 3,2 a 4,5 milioni.

Più donne attive, ma la forza lavoro crolla

L'invecchiamento della popolazione colpirà duramente la struttura produttiva del Paese. L'età media degli italiani salirà dai 46,9 anni del 2025 ai 52,1 anni del 2080, mentre la quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni) crollerà dal 63,4% al 53,2%. In termini assoluti, entro il 2050 si registreranno circa 7 milioni di persone in meno in questa fascia d'età.

Ancora più sensibile è l'aumento degli ultrasettantacinquenni soli, destinati a raggiungere i 4,7 milioni, ponendo enormi interrogativi sulla gestione delle fragilità e dei bisogni assistenziali in assenza di reti familiari di supporto.

La partecipazione al lavoro, cambio di rotta obbligato

Per contrastare questo declino, l'Italia punterà sulla crescita della partecipazione al lavoro. Il tasso di attività (15-64 anni) è previsto in aumento dal 66,7% al 71% nel 2050, trainato soprattutto dalle donne. Il tasso di attività femminile salirà infatti dal 57,8% al 64,2% (+6,4 punti percentuali), riducendo il divario di genere pur lasciando ampie distanze territoriali: nel Mezzogiorno il tasso di attività femminile si fermerà al 49,6% a fronte del 61,4% complessivo dell'area.

Tuttavia, questo aumento di partecipazione non basterà a compensare la contrazione demografica: la forza lavoro complessiva (attivi tra i 15 e i 64 anni) scenderà comunque da 24,8 a 21,4 milioni, determinando una perdita netta di 3,4 milioni di potenziali lavoratori.

Un parziale ammortizzatore arriverà dal progressivo spostamento in avanti dell'età pensionabile e dal miglioramento delle condizioni di salute: la forza lavoro nella fascia 65-74 anni crescerà infatti da 817mila a 1,2 milioni di attivi, riuscendo a compensare circa 419mila occupati persi nelle classi d'età centrali. Uno scenario che, se da un lato attenua la carenza di manodopera, dall'altro conferma come l'intera tenuta economica e previdenziale del Paese poggerà sempre di più sulle spalle delle generazioni mature.

Il crollo della forza attiva al Sud

Sul piano economico, il Mezzogiorno si trova ad affrontare la sfida più complessa. Nel 2025 il tasso di attività dell'area si attesta a un debole 56,4%, evidenziando un divario pesantissimo rispetto al Nord-Est (73,2%) e al Nord-Ovest (72,2%).

Entro il 2050, grazie a una maggiore partecipazione (specialmente femminile), il tasso salirà al 61,4% (+5 punti percentuali, una crescita superiore alla media nazionale di +4,3). Nonostante questo sforzo, la distanza rispetto al Centro-Nord rimarrà amplissima, nell'ordine di 14 punti percentuali. Il divario di genere rimarrà drammatico: nel 2050 le donne attive nel Mezzogiorno si fermeranno ad appena il 49,6%, contro una media femminile nazionale del 64,2%.

L'effetto combinato del calo demografico e dei bassi tassi di partenza genererà un vero e proprio shock occupazionale: entro il 2050, la forza lavoro attiva (15-64 anni) nel Mezzogiorno crollerà del 21,5%. Si tratta della contrazione più pesante del Paese. Al Nord-Ovest la perdita si fermerà al -8,7%, al Nord-Est al -9,9% e al Centro al -13,2%, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità del sistema economico e produttivo locale. E con pesanti ripercussioni sul welfare.