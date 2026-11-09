La Calabria continua a trovarsi davanti a un bivio: da una parte le promesse di rilancio, i grandi annunci sulle risorse destinate al Mezzogiorno e le opere presentate come decisive per il futuro del territorio; dall’altra una realtà fatta di ritardi infrastrutturali, servizi insufficienti, difficoltà del sistema produttivo e una persistente fuga di giovani, soprattutto laureati e qualificati, costretti a cercare altrove opportunità professionali e prospettive di vita. Ma quale strategia di sviluppo si sta realmente costruendo per la Calabria?

Ne parliamo con il professor Domenico Marino, che in questa intervista analizza criticamente le politiche economiche del governo e le responsabilità della classe dirigente regionale. Dalla legge di Bilancio alla Zes Unica, dal Ponte sullo Stretto alle infrastrutture strategiche, dal turismo al lavoro qualificato, il confronto attraversa i principali nodi dello sviluppo del Mezzogiorno. Al centro, la distanza tra annunci e risultati, tra risorse stanziate e benefici effettivi per cittadini e imprese. Una riflessione che pone una questione decisiva: come trasformare le potenzialità della Calabria in crescita, occupazione e opportunità durature? Perché il futuro della regione non può continuare a essere una promessa elettorale, ma deve tradursi in servizi efficienti, investimenti produttivi e nella possibilità, soprattutto per le nuove generazioni, di scegliere di restare.

Manovra e Sud, numeri contro propaganda. Il sottosegretario Sbarra rivendica 2,4 miliardi per la Zes Unica, “la cifra più alta di sempre”. Intanto la Decontribuzione Sud non c’è più. Professore, il saldo netto per la Calabria è positivo o negativo? E quanti di quei crediti d’imposta arrivano davvero alle imprese calabresi, invece che a Campania e Puglia?

Il giudizio complessivo sulla strategia per il Sud del governo è ampiamente negativo. Per certificare un saldo positivo servirebbe confrontare tutte le risorse aggiuntive, quelle eliminate e i benefici effettivamente utilizzati. Sventolare solo i 2,4 miliardi della Zes come prova che il Sud abbia avuto risorse significa esibire una voce favorevole e nascondere il resto del conto. È contabilità da comizio: le addizioni si fanno al microfono, le sottrazioni si scoprono dolorosamente dopo.

Questo governo ha conquistato il primato di longevità della Repubblica, ma quanto alla capacità di cambiare il Paese, merita il giudizio politicamente più severo: il più longevo e il più inutile. Ha avuto una maggioranza stabile e oltre quattro anni per costruire una direzione di sviluppo; continua invece a celebrare il tempo trascorso al potere come se fosse un servizio reso agli italiani. Il record riguarda la durata dell’esecutivo. Famiglie e imprese aspettano ancora quello sul miglioramento delle proprie condizioni. Il quadro economico spiega perché la celebrazione suoni così stonata. A ottobre l’inflazione è al 5,4%; nel terzo trimestre il Pil è rimasto fermo rispetto al precedente e la crescita acquisita per il 2026 è dello 0,8%. Il Paese cresce poco, mentre il costo della vita torna ad accelerare. La propaganda corre, l’economia arranca e le famiglie pagano la differenza. La manovra risponde a questa debolezza con una distribuzione di mancette elettorali. L’ampliamento dello scaglione Irpef al 33% è previsto soltanto per il 2027; anche il voucher sanitario da 300 euro destinato agli anziani individuati dalla misura dura un anno. La struttura delle scadenze suggerisce una priorità politica assai riconoscibile: rendere visibile un beneficio in tempo per il voto, sperando che basti a rinnovare la fiducia a un governo fallimentare. Cinque anni di consenso richiesti in cambio di offerte che, in diversi casi, scadono dopo dodici mesi. Una stabilità curiosamente a termine, quando riguarda i cittadini. Le coperture hanno tutt’altra discrezione. La stretta sulla rivalutazione delle pensioni finanzia le misure elettorali del governo, lasciando una parte dell’inflazione sulle spalle dei pensionati. Per gli assegni più elevati, alcune simulazioni stimano oltre 2.000 euro annui di mancata rivalutazione. Le perdite dipendono dall’importo e dall’inflazione, ma il meccanismo politico è limpido: si riduce la protezione del reddito senza dover esibire un taglio nominale altrettanto evidente. Il beneficio occasionale riceve gli applausi; l’impoverimento si lascia constatare alla cassa del supermercato. Alla scuola vengono sottratti quasi settemila posti tra docenti e personale Ata. Nella sanità aumentano gli stanziamenti nominali, mentre secondo GIMBE il rapporto tra Fondo sanitario e Pil scenderebbe al 5,87% nel 2029. La generosità dei comunicati convive così con l’indebolimento dei servizi. Un contributo temporaneo può aiutare chi lo riceve; non restituisce un insegnante alla scuola e non costruisce la capacità sanitaria necessaria a garantire una prestazione. La dignità dei beneficiari meriterebbe diritti affidabili, invece della continua esposizione alla benevolenza del governo di turno. Anche contro il caro energia prevale il calendario delle scadenze. I tagli temporanei delle accise hanno tamponato singole emergenze; resta insufficiente una risposta capace di ridurre stabilmente la vulnerabilità ai rincari. Il governo non determina il prezzo mondiale del petrolio, ma risponde della fiscalità, della concorrenza nella distribuzione e dell’efficienza dei trasporti. Su questi terreni le famiglie avrebbero bisogno di continuità. Le proroghe intermittenti tengono occupato l’ufficio stampa molto più di quanto consentano a un’impresa di programmare. Dentro questo quadro va letta anche la Zes. Per la Calabria, il rapporto Confindustria-SRM sul 2025 riporta 173,7 milioni di credito riconosciuto e 42,1 milioni di quota aggiuntiva prevista: circa 216 milioni, meno dell’8% del totale. Campania e Puglia insieme superano il 56%. Sono crediti riconosciuti o integrabili, da distinguere dalle compensazioni effettivamente utilizzate. Il trionfo nazionale, guardato dalla Calabria, diventa decisamente più piccolo. La precedente Decontribuzione Sud generalizzata è stata inoltre sostituita da uno schema più ristretto: per il 2027 quello destinato alle PMI prevede il 20%, entro 125 euro mensili per lavoratore. Serve rendere pubblico il saldo di questa trasformazione, non confondere un incentivo agli investimenti con la compensazione automatica di un sostegno al lavoro ridimensionato. Il Mezzogiorno ha bisogno di una politica che aumenti capacità produttiva e servizi. Questa manovra sembra soprattutto preoccupata di rendere presentabile il bilancio elettorale del governo. Per il bilancio delle famiglie, evidentemente, si confida nella pazienza degli interessati.

Zes Unica, modello o illusione? Il ministro Urso dice che il Sud viene “portato a modello” grazie alla Zes e ne ipotizza l’estensione ad altre aree, anche se senza gli stessi benefici fiscali. Allargare il modello non rischia di svuotare il vantaggio competitivo del Mezzogiorno? E in Calabria la Zes ha creato industria nuova o ha solo finanziato investimenti che si sarebbero fatti comunque?

Una zona speciale che coinvolge metà Paese finisce per svuotare il significato economico della specialità. La Zes comprende oggi dieci regioni, incluse Marche e Umbria, con sistemi produttivi e infrastrutture profondamente diversi. La dimensione del perimetro rende ancora più necessario dimostrare come lo strumento affronti gli svantaggi specifici dei singoli territori. La sola estensione geografica dimostra che si è allargata una mappa. Il rischio è la consueta riproposizione, riveduta e corretta, dei finanziamenti a pioggia: una sigla nuova, una procedura più rapida e la vecchia speranza che la somma dei contributi produca spontaneamente una politica industriale. Un incentivo può rendere meno costoso un macchinario; resta da costruire la filiera nella quale quel macchinario dovrebbe generare produzione, innovazione e lavoro. Se mancano collegamenti, competenze e servizi, il credito d’imposta finanzia un investimento dentro un sistema che continua a funzionare male. Estendere la semplificazione amministrativa è ragionevole: l’efficienza dello Stato dovrebbe essere un diritto ordinario delle imprese. Il vantaggio del Mezzogiorno va invece costruito affrontando i suoi costi specifici e collegando gli interventi. Esportare il modello prima di averne dimostrato l’efficacia aggiuntiva rischia di trasformare la verifica dei risultati in un dettaglio da sbrigare dopo la celebrazione. Sull’occupazione occorre usare categorie serie. Confindustria riporta circa 25 mila posti associati agli investimenti Zes a metà 2026. L’associazione a un progetto finanziato non dimostra quanti posti siano stati creati grazie all’incentivo. Occorre stimare che cosa sarebbe accaduto senza il beneficio, verificare le assunzioni e seguirne la durata. Un investimento che sarebbe stato realizzato comunque può diventare un ottimo affare per il beneficiario e un risultato assai meno brillante per il contribuente. Per la Calabria servono dati su nuovi insediamenti, occupati effettivi, contratti, salari e permanenza dei posti. Senza una valutazione dell’effetto netto, il miracolo occupazionale resta un’affermazione da dimostrare. Il rischio di un impatto aggiuntivo molto modesto, fino a essere sostanzialmente nullo per una parte degli interventi, è concreto; l’assenza di una valutazione causale non autorizza né a certificare lo zero né a proclamare il successo. Il governo dovrebbe pubblicare verifiche indipendenti e accettarne i risultati. Confondere autorizzazioni, investimenti annunciati e occupazione durevole permette di creare moltissimo lavoro nelle presentazioni. La Calabria ha bisogno che quel lavoro compaia nei contratti e nelle buste paga.

Ponte sullo Stretto, l’ennesima scadenza. Dopo che la Corte dei conti il 29 ottobre 2025 ha negato il visto alla delibera Cipess, la società Stretto di Messina puntava a una nuova delibera entro fine ottobre e alla registrazione per l’inizio di dicembre. Lei ci crede? E soprattutto: costruire il Ponte in una regione dove mancano ferrovie e strade moderne è una scelta di sviluppo o di bandiera?

Sul Ponte, il cantiere più puntuale continua a essere quello degli annunci. Le scadenze indicate dalla società vanno valutate attraverso gli atti effettivi: ottobre e dicembre sono stati presentati come obiettivi e lo stesso amministratore delegato ha riconosciuto l’autonomia dei passaggi presso Cipess e Corte dei conti. La fiducia di chi presenta un progetto non può sostituire il controllo di chi deve esaminarlo. Un eventuale superamento dei rilievi giuridici lascerebbe comunque aperta la questione economica. La convenienza dell’investimento dipende dai costi lungo l’intera vita dell’opera, dai flussi di traffico, dai ricavi e dalle alternative sacrificabili con le stesse risorse. Ottenere un’autorizzazione non assegna automaticamente al Ponte il primo posto nella graduatoria dei bisogni della Calabria. Le analisi pubblicate sulle previsioni di traffico hanno evidenziato un punto essenziale: nei documenti esaminati nel 2025 si passava da circa 2,6 milioni di attraversamenti nel 2022 a oltre 4,5 milioni previsti per il 2032. Una crescita simile richiede giustificazioni robuste. Il traffico non aumenta perché il ministro lo desidera e i ricavi non si possono approvare per delibera. Se i flussi effettivi saranno inferiori alle attese, la sostenibilità della gestione ne risentirà. Il conto prosegue dopo l’inaugurazione. Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, possibili maggiori oneri devono essere rappresentati con trasparenza, insieme ai rischi per il bilancio pubblico. Le analisi sulla manutenzione hanno richiamato proprio la possibilità che spese sottovalutate finiscano a carico dei contribuenti. Il taglio del nastro dura pochi minuti; il contribuente resta nei dintorni per decenni. In termini di priorità, è una scelta di bandiera. Una regione con collegamenti deboli ha bisogno anzitutto di rendere accessibili ospedali, scuole, imprese e porti. Il valore del collegamento sullo Stretto dipende anche dalle reti che devono alimentarlo. Un’opera spettacolare circondata da inefficienze non trasforma quelle inefficienze in sviluppo. La responsabilità politica sta qui: concentrare risorse e attenzione sul simbolo più appariscente mentre i bisogni quotidiani continuano ad aspettare. Il Ponte viene caricato della promessa di riscattare il Sud; una promessa così vasta consente di rinviare ogni domanda concreta a un futuro sempre più lontano. La Calabria avrebbe bisogno di risultati che si possano utilizzare, anche quando le telecamere sono spente.

Il ritardo infrastrutturale vero. Alta velocità Salerno-Reggio, statale 106, porti, collegamenti interni. Se avesse 13 miliardi da spendere domani in Calabria, quali sono le tre opere che sceglierebbe prima del Ponte? E perché la regione continua a non spendere neppure le risorse che già ha?

Le prime tre priorità sarebbero la direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, la statale 106 e l’integrazione ferroviaria e logistica di Gioia Tauro con il territorio produttivo. Tredici miliardi andrebbero assegnati a lotti funzionali, selezionati attraverso benefici, tempi e costi verificabili. Promettere il completamento integrale di tutto sarebbe soltanto un altro esercizio di propaganda. Sull’alta velocità Salerno-Reggio Calabria serve una riduzione credibile dei tempi, accompagnata dall’integrazione con i collegamenti regionali. L’alta velocità deve migliorare il viaggio effettivo delle persone, comprese coincidenze e accesso alle stazioni. Per chi vive in un territorio mal collegato, la velocità dichiarata del treno conta poco se arrivare a prenderlo richiede un percorso interminabile. La statale 106 richiede interventi sui tratti pericolosi, sugli attraversamenti urbani e sulle discontinuità che penalizzano la costa ionica. Sicurezza e tempi di percorrenza sono risultati concreti. Il fatto che un intervento produca meno fotografie ministeriali non ne riduce l’utilità per chi quella strada la percorre ogni giorno. La terza priorità è il collegamento ferroviario e intermodale di Gioia Tauro con il territorio produttivo: ultimo miglio, capacità, servizi logistici e connessioni con le aree industriali. Il porto deve poter alimentare attività e occupazione nel retroterra. Continuare a contare ciò che transita senza costruire le condizioni per trattenere valore significa assistere al movimento delle merci sperando che, prima o poi, qualcuna lasci per cortesia un po’ di sviluppo. La manutenzione del territorio deve accompagnare questo programma. Le riflessioni sul dissesto di Niscemi hanno mostrato il costo della prevenzione trascurata: strade interrotte, versanti instabili e insediamenti esposti possono vanificare investimenti e isolare comunità. Risparmiare sulla prevenzione per spendere nell’emergenza è una pessima politica economica, anche se garantisce una presenza istituzionale davanti a ogni nuovo disastro. Quanto alla spesa, il problema è l’intera catena che trasforma una risorsa in un’opera o in un servizio. Servono progetti maturi, competenze tecniche, coordinamento, appalti ben costruiti e gestione successiva. Trattare l’assegnazione di un finanziamento come un risultato compiuto consente di inaugurare politicamente la stessa opera molto prima che qualcuno possa utilizzarla. La programmazione deve inoltre collegare infrastrutture, formazione, innovazione e politiche del lavoro. È il principio delle complementarità: gli interventi devono rafforzarsi reciprocamente. La dispersione in tanti progetti isolati può produrre una spesa formalmente regolare e un risultato economicamente inconsistente. Per far questo servono una struttura tecnica stabile, responsabilità identificabili, progetti pronti e scadenze pubbliche, con una valutazione degli effetti. La politica deve scegliere e rispondere delle proprie scelte. La distribuzione a pioggia offre un vantaggio più immediato: moltiplica chi deve ringraziare. Il costo arriva quando si scopre che, dopo tanti ringraziamenti, i problemi sono rimasti esattamente dove stavano.

Turismo, potenziale eterno. Ogni estate si parla di boom, poi la stagione dura due mesi e i servizi restano gli stessi. Cosa impedisce alla Calabria di trasformare 800 km di costa in un’industria che lavora dodici mesi l’anno: aeroporti, ricettività, formazione, o una politica regionale che non ha una strategia?

Il problema principale è una politica regionale che continua a trattare il potenziale come se fosse già un risultato. Il potenziale, per sua natura, permette una comodità straordinaria: può essere celebrato ogni anno senza dover dimostrare che cosa sia diventato. La Calabria merita di uscire da questa rendita della promessa. Una destinazione turistica deve funzionare nel suo insieme. Aeroporti, ricettività, formazione, patrimonio e trasporti vanno integrati. Un volo aggiuntivo può essere utile; poi occorre consentire al visitatore di raggiungere la località, trovare servizi affidabili, visitare i luoghi e acquistare esperienze. La soddisfazione della conferenza stampa non accompagna il turista quando deve risolvere un collegamento che manca. Per lavorare durante l’anno servono offerte diverse per stagioni e mercati: cultura, borghi, montagna, cammini, enogastronomia, sport e congressi, oltre al mare. Ciascuna richiede operatori preparati, aperture programmate, manutenzione e commercializzazione. La destagionalizzazione ha bisogno di prodotti acquistabili e servizi disponibili. Ripeterne il nome nei programmi, purtroppo, non allunga il calendario. La qualità della politica turistica si misura attraverso pernottamenti fuori stagione, durata dei soggiorni, spesa trattenuta sul territorio, continuità dell’occupazione e salari. Un aeroporto affollato può essere un buon segnale; da solo non dimostra la redditività delle imprese né la qualità del lavoro. Un sistema che funziona soltanto durante una breve concentrazione estiva costringe gli operatori a sostenere costi e incertezza per il resto dell’anno. Occorre una regia capace di collegare investimenti e servizi, con obiettivi pubblici e verifiche periodiche. I contributi alla promozione devono accompagnare un’offerta effettiva: attirare un visitatore e deluderlo è un modo particolarmente costoso di fare cattiva pubblicità. La Regione dovrebbe smettere di attribuirsi automaticamente il merito di ogni stagione favorevole e assumersi la responsabilità di ciò che rimane debole. Il mare e il paesaggio non sono provvedimenti della Giunta. La capacità di renderli parte di un’economia turistica affidabile, invece, dipende anche dalle sue scelte. La bellezza può attirare il primo viaggio; per far tornare una persona occorre che il territorio funzioni.

La domanda finale: chi resta. I giovani laureati continuano ad andarsene. Senza capitale umano, Zes, Ponte e fondi europei servono a poco. Cosa dovrebbe fare subito il governo, e cosa la Regione, per fermare l’emorragia? Ci dia una misura concreta, non un auspicio.

I laureati partono perché cercano lavoro coerente con le competenze, autonomia economica e prospettive di vita. La retorica delle radici diventa offensiva quando chiede ai giovani di compensare con l’amore per la propria terra ciò che istituzioni e sistema produttivo non riescono a offrire. L’attaccamento alla Calabria non può essere considerato una componente gratuita della retribuzione. Al governo compete una misura precisa: un credito stabile sul costo del lavoro qualificato nel Mezzogiorno, programmato su cinque anni, legato a occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, salari adeguati e mantenimento dei posti. Il beneficio deve essere revocabile in caso di sostituzioni opportunistiche dei lavoratori o di mancato rispetto degli impegni. Deve riguardare anche chi è rimasto: sarebbe grottesco trasformare l’emigrazione nel requisito necessario per diventare finalmente interessanti agli occhi dello Stato. Alla Regione spetta un programma pluriennale di contratti di ricerca applicata tra imprese e università calabresi, selezionati con procedure trasparenti. Ogni progetto deve risolvere un problema produttivo concreto, prevedere il cofinanziamento dell’impresa e comportare l’assunzione in Calabria di laureati o dottori di ricerca. Risultati, contratti e permanenza dei lavoratori devono essere pubblici e verificabili. È essenziale collegare questa misura agli investimenti innovativi. La formazione, da sola, non crea una domanda adeguata di competenze: se le imprese non sviluppano attività capaci di utilizzarle e remunerarle, aumenta la convenienza a partire. Le complementarità fra capitale umano e innovazione servono proprio a interrompere questo meccanismo. Una regione che investe nella preparazione dei giovani e poi non costruisce occasioni per impiegarli finisce per finanziare lo sviluppo dei territori che li accolgono. Vanno resi affidabili anche sanità, trasporti, scuole e servizi per l’infanzia. La scelta di restare comprende la possibilità di curarsi, raggiungere il lavoro e crescere dei figli. Il governo che invoca il futuro dei giovani mentre riduce gli organici scolastici e distribuisce benefici temporanei offre una contraddizione molto concreta. Una generazione non può programmare la propria vita sulla durata di un bonus. La responsabilità del governo e della Regione si misura sulle opportunità durevoli create. Chiedere ai giovani di aspettare ancora, dopo anni di annunci, significa pretendere che paghino con il proprio tempo l’assenza di risultati. La politica può permettersi di rinviare una promessa alla campagna elettorale successiva. Chi deve costruire una vita, molto meno.