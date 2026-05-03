In Consiglio comunale la maggioranza boccia al proposta delle opposizioni ma annuncia che sta già lavorando all’ipotesi di abbandonare il piazzale delle ferrovie dove fu trasferito in epoca Covid. Nella cittadina gli abitanti si mostrano favorevoli ma chiedono certezze: «Farebbe bene agli esercizi commerciali e al turismo»

La proposta delle opposizioni consiliari di riportare il mercato settimanale (il lunedì) di Vibo Marina nel centro della frazione è andata a sbattere contro il muro del voto contrario della maggioranza, che giovedì ha bocciato l’ordine del giorno avanzato dalla minoranza, sebbene non si sia detta contraria all’iniziativa. Anzi, dal capogruppo del M5s, Silvio Pisani, è arrivata la notizia che la maggioranza è già impegnata da tempo su questa ipotesi di spostamento.

Ma al di là dell’iter politico e amministrativo, che per ora si è arenato in Consiglio comunale, cosa ne pensano gli abitanti di Vibo Marina? Da qualche anno, è noto, i banchi dei commercianti ambulanti sono stati spostati dalla zona alle spalle di piazza Satriani all’area adiacente alla stazione ferroviaria, una decisione assunta durante il periodo Covid per limitare gli assembramenti. Riportare il mercato in centro – è il ragionamento che fanno i fautori della proposta – potrebbe anche innescare effetti benefici sull’indotto della frazione, rivitalizzando soprattutto il commercio stabile grazie ai maggiori flussi generati dalle attività ambulanti.

Il parere dei residenti

Ma quello che conta è anche il parere dei cittadini, di chi frequenta abitualmente il mercato, di chi, insomma, lo vive. Maria Concetta, abitante della cittadina costiera, ci dice: «Il mercato è bello perché rappresenta il cuore pulsante di un paese, non solo a livello commerciale. È soprattutto un motivo di aggregazione e socialità. Per cui sarebbe giusto che si faccia in centro. In più si incentiverebbero anziani e turisti, facilitando la sua fruizione». Motivazioni che potrebbero rendere lo spostamento anche un’idea strategica di promozione territoriale in vista dell’inizio della prossima stagione estiva.

«Quando il mercato era ancora situato al centro, ci si poteva fermare nei bar vicini per consumare qualcosa o per riposarsi semplicemente qualche minuto, specialmente nelle ore più calde durante l’estate, cosa che nella zona attuale è impossibile, data l’assenza di locali nelle immediate vicinanze», aggiunge una giovane donna, anche lei residente a Vibo Marina.

I dubbi sulla viabilità

Ma non mancano i pareri contrari di chi ritiene che «il mercato al centro del paese crea solo confusione». «Essendo una zona molto trafficata sarebbe meglio lasciarla libera, anche in caso di eventuali emergenze», spiega un signore.

La posizione dei commercianti

Diverso l’approccio dei commercianti che hanno i propri negozi nel nucleo urbano della frazione marina, come Michele Zaccaria, che si esprime decisamente a favore dello spostamento, rimarcando il calo d’affari subito quando, in epoca Covid, il mercato traslocò ai margini del centro cittadino: «Non si può giocare col commercio e con i titolari delle attività, che hanno investito nel proprio paese, facendo continui trasferimenti. Mi auguro questa sia l’ultima volta e che il mercato torni dove si teneva prima e ci rimanga definitivamente. Anzi, io addirittura lo amplierei visto che l’area lo permette, al contrario di quella utilizzata al momento».