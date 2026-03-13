L’associazione debutta con lo Sbaracco, oltre 60 negozi in strada il 14 e 15 marzo per uno shopping all’aperto che unisce sconti, socialità e il rilancio vitale del territorio

C’è un’energia nuova che attraversa le strade di Castrovillari, un fermento che sa di voglia di fare e, finalmente, di collaborazione concreta. È il racconto di una scommessa collettiva che prende il nome di "Viviamo Castrovillari", una nuova associazione di commercianti che nasce per rispondere a un’esigenza che tutti sentiamo, uniti per vedere la città del Pollino ancora più vibrante, accesa e capace di attirare sguardi.

A guidare questa sfida c'è un direttivo affiatato composto da Antonio Capani, Valeria Di Leone, Teresa Musmanno e Amedeo D’Agostino, che insieme ai consiglieri di zona hanno deciso di rimboccarsi le maniche per tessere una rete che unisca ogni quartiere e ogni vetrina. L’idea alla base del progetto è di una semplicità disarmante, estremamente ambiziosa per i tempi moderni, per tornare a parlarsi e a progettare insieme con il commercio locale trasformato come il vero battito cardiaco della città. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare Castrovillari in un polo attrattivo dove cittadini abbiano il piacere di vivere un’esperienza. In un’epoca dominata dagli acquisti impersonali sul web, "Viviamo Castrovillari" sceglie di puntare sul calore del contatto umano e sulla valorizzazione delle eccellenze che resistono e investono ogni giorno sul nostro territorio.

Il debutto ufficiale di questa nuova filosofia cittadina intitolato “Sbaracco”, un nome che evoca immediatamente un senso di festa e di affari previsto per l’intera giornata di sabato 14 e la mattina di domenica 15 marzo, ispirandosi a format di grande successo già rodati nelle piazze del Nord Italia e nelle principali città europee. Oltre sessanta attività commerciali hanno già risposto all'appello, pronte a portare la propria anima fuori dalle porte dei negozi. Stand, tavoli e selezioni di prodotti a prezzi d'occasione invaderanno i marciapiedi, creando un vero e proprio percorso di shopping a cielo aperto che invita a riscoprire il piacere della passeggiata tra le diverse zone commerciali. Ma ridurre lo Sbaracco a una semplice svendita sarebbe un errore.

C'è qualcosa di più profondo nel vedere le strade animate da sorrisi, incontri e vetrine che si aprono verso l'esterno. È un modo per riappropriarsi degli spazi comuni, per rafforzare quel senso di comunità che spesso rischia di sbiadire. Quando le strade sono piene di vita e le luci dei negozi restano accese, l'intera città ne beneficia in termini di sicurezza, socialità e identità. Questo fine settimana rappresenta solo il primo passo di un percorso che punta a rendere Castrovillari un luogo dove il commercio torna a essere sinonimo di aggregazione.

Per quanto nelle intenzioni dell’Associazione, questo sarà solo l'inizio di una storia che promette di cambiare il volto delle giornate urbane. Il direttivo dell’associazione ha già lo sguardo rivolto al futuro, con l’intenzione di trasformare questo entusiasmo in un appuntamento costante fatto di eventi e iniziative capaci di coinvolgere tutti. Perché, in fondo, sostenere il negozio sotto casa significa investire sul futuro della stessa città. Questo weekend sarà l'occasione perfetta per dimostrare che, quando i commercianti fanno squadra e i cittadini rispondono presente, Castrovillari non solo vive, ma potrebbe tornare finalmente a sognare in grande.