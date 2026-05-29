

Al via i lavori che porteranno alla ricostruzione del ponte sul torrente Cottola. A seguito del completamento dell’operazione di bonifica bellica, è ufficialmente operativo il cantiere che consentirà di ripristinare lo strategico collegamento per i comuni di Maida, San Pietro a Maida, Jacurso e Curinga.



In questa prima fase, si procederà con la demolizione degli ultimi tratti delle ‘spalle’ del ponte preesistente e, già a partire dalla prossima settimana, saranno avviati i lavori di installazione dei pali di fondazione in alveo. L’obiettivo – si legge nella nota stampa della Provincia – è restituire il ponte sul Cottola alle comunità del Lametino interessate entro la fine dell’anno. Il progetto prevede altresì il rafforzamento e l’ampliamento dell’alveo del torrente per assicurare maggiore sicurezza idrogeologica all’area.



I lavori saranno seguiti dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Nelle scorse ore è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del presidente della Provincia Amedeo Mormile, del sindaco di Maida Salvatore Paone, del sindaco di San Pietro a Maida e consigliere provinciale, Domenico Giampà, e del primo cittadino di Curinga, Elia Pallaria. Presenti, inoltre, i rappresentanti dell’impresa esecutrice dei lavori, l’ingegnere Raffaele Scalise e, per la Provincia, l’ingegnere Vincenzo Coppola.



L’intervento sarà realizzato grazie a un finanziamento regionale di circa 4 milioni di euro, erogato a seguito dell’alluvione che aveva colpito duramente l’area nell’ottobre del 2024.

Per il presidente Mormile: «Parte un cantiere di fondamentale rilevanza per queste comunità del Lametino. Grazie al puntuale lavoro dell’Amministrazione Provinciale, siamo in grado di far partire i lavori con estrema celerità rispetto alla decisione della Procura di Lamezia di dissequestrare l’area su cui fino a poche settimane addietro non potevamo intervenire. Confidiamo di restituire il ponte sul Cottola entro la fine dell’anno».