Gli italiani portano sempre meno contanti appresso anche quando si va in parrocchia per la messa domenicale. La Chiesa Cattolica si adegua ai tempi e per consentire i pagamenti digitali lancia "Oblatio" per la raccolta online di offerte e donazioni.

Lo fa con un progetto pilota della Diocesi di Bergamo sviluppato da Digital Charity in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Nexi.

La soluzione permette ai fedeli di effettuare donazioni tramite carte di credito, smartphone, wallet digitali e dispositivi wearable.

Design in legno e POS silenzioso: la tecnologia che rispetta il rito

Nato a Bergamo con il supporto della Diocesi locale, il sistema è pensato per affiancare le abitudini digitali al gesto tradizionale senza sostituirlo. La struttura consiste in una cassetta delle offerte in legno appositamente progettata, al cui interno è integrato un Pos digitale portatile e silenzioso. Lo strumento mantiene il classico design per la raccolta di monete e banconote e assicura una piena armonia con i tempi e i gesti della liturgia, essendo stato sviluppato e sperimentato sul campo insieme a comunità ecclesiali e ai volontari dell'offertorio.

Trasparenza, sicurezza e gestione parrocchiale

La collaborazione tra Digital Charity e Intesa Sanpaolo punta a semplificare il lavoro amministrativo delle parrocchie e a rispondere alle nuove abitudini dei cittadini. L'adozione dei pagamenti digitali assicura la tracciabilità delle donazioni, offrendo maggiore trasparenza, riducendo i rischi legati alla tenuta del contante e velocizzando la rendicontazione. Inoltre, lo strumento è pensato per essere utilizzato anche al di fuori della Messa dominicale, estendendosi alle attività pastorali e alle raccolte fondi comunitarie.

La benedizione di Papa Francesco e il sostegno della CEI

L'iniziativa ha riscosso un ampio consenso da parte delle autorità ecclesiastiche. Il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha espresso apprezzamento per l'origine del progetto, ideato dai giovani negli oratori come nuovo linguaggio per reinterpretare la carità. Fin dall’inizio “Oblatio” ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco, che lo ha individuato come esempio di «Chiesa in uscita», ed è approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il Cardinale Matteo Zuppi ha evidenziato come «l'innovazione digitale può favorire partecipazione più ampia e trasparenza, preservando il valore spirituale del dono».

L'impatto sociale del progetto

Paolo Bonassi, chief social impact officer di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato come in questo progetto sia la tecnologia ad adattarsi ai gesti della tradizione e non il contrario, mettendo la sicurezza e la semplicità al servizio del senso di appartenenza della comunità. L'iniziativa si inserisce nei programmi dell'istituto bancario dedicati all'innovazione inclusiva e alla trasformazione digitale del Paese.

Dalla sperimentazione all’utilizzo quotidiano

La possibilità dei pagamenti online in chiesa non è una novità assoluta. Nell’anno del Giubileo, Banco Bpm attraverso la sua partecipata Numia aveva lanciato il pagamento digitale per le offerte con il programma “100 totem in 100 chiese”. Nel resto d’Europa invece l’offerta cashless è una realtà consolidata da molto tempo. Nel Regno Unito le donazioni tramite carta di credito, debito o smartphone avvengono in quasi metà delle chiese. In Francia l’esordio fu nel 2018 nella chiesa di di Saint-François de Molitor a Parigi con i “cestini digitali” e i terminali per le donazioni con carta. In Svezia l’uso di pagamenti elettronici in contesti religiosi è ampiamente diffuso, dato che il Paese ha ridotto al minimo la circolazione di contanti. E così avviene nelle chiese del resto della Scandinavia, grazie ad app nazionali istantanee come Vipps in Norvegia e MobilePay in Danimarca e Finlandia.