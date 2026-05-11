La revisione delle aliquote per i dipendenti pubblici ridurrà gli importi futuri e allungherà i tempi di uscita dal lavoro. Forti preoccupazioni soprattutto nella sanità e negli enti locali

La riforma previdenziale sta passando quasi sotto silenzio, ma rischia di incidere profondamente sul futuro economico di migliaia di dipendenti pubblici italiani: medici, infermieri, lavoratori degli enti locali, dipendenti comunali e personale amministrativo della sanità.

Nel dossier “Pubblica Amministrazione” dell’11 maggio 2026 emerge con chiarezza l’impatto della revisione delle aliquote di rendimento pensionistico introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.

La modifica riguarda le casse storiche della pubblica amministrazione: CPDEL per i dipendenti degli enti locali, CPS per il personale sanitario, CPI per gli insegnanti e CPUG per ufficiali giudiziari e figure collegate.

Il Governo ha motivato l’intervento con due obiettivi principali: contenere la spesa pensionistica e uniformare il sistema previdenziale pubblico. Secondo le stime riportate nel dossier, il risparmio complessivo previsto per lo Stato sarebbe pari a 32,9 miliardi di euro entro il 2043.

Dietro questa operazione finanziaria, però, si nasconde un impatto molto pesante sulle future pensioni.

Lo studio dell’Osservatorio Previdenza della Cgil, riportato nella rassegna, spiega che la riduzione colpisce soprattutto chi ha una carriera “mista”, costruita in parte con il vecchio sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo.

Per un lavoratore pubblico con una retribuzione annua di 30mila euro, la perdita stimata varia da circa 927 euro l’anno per chi ha iniziato a lavorare nel 1983 fino a oltre 6.100 euro annui per chi ha iniziato nel 1994.

L’effetto diventa ancora più pesante con stipendi più alti.

Per retribuzioni da 50mila euro annui il taglio può andare da circa 1.545 euro fino a oltre 10mila euro l’anno. Per stipendi da 70mila euro annui la penalizzazione può superare i 14mila euro annui.

Il dato più impressionante riguarda però il lungo periodo.

Secondo le simulazioni riportate nel dossier, nell’arco dell’intera vita pensionistica un dipendente pubblico potrebbe perdere oltre 117mila euro con una retribuzione media, circa 196mila euro con stipendi da 50mila euro e fino a circa 273mila euro nelle fasce più alte.

Si tratta di cifre enormi che stanno già alimentando forti preoccupazioni soprattutto nel comparto sanitario e negli enti locali.

In Calabria il tema assume un peso ancora maggiore perché la macchina pubblica regionale vive già una situazione molto delicata. Negli ultimi anni molti enti hanno affrontato pensionamenti, blocco del turnover, carenza di personale tecnico e amministrativo e difficoltà nel reperire nuove figure professionali.

La sanità calabrese, in particolare, si regge spesso su organici ridotti, prestazioni aggiuntive e personale vicino all’età pensionabile. La prospettiva di assegni più bassi rischia di aumentare ulteriormente il malcontento in un settore già sottoposto a forte pressione.

Il dossier evidenzia inoltre un altro elemento destinato ad allungare ulteriormente i tempi di uscita dal lavoro.

Per i dipendenti pubblici interessati dalla riforma aumenteranno progressivamente le finestre per il pensionamento anticipato: si passerà dagli attuali tre mesi fino a nove mesi nel 2028.

A questo si aggiungerà l’ulteriore incremento dei requisiti pensionistici previsto dalla Legge di Bilancio 2026: un mese in più dal 2027 e altri due mesi dal 2028.

Secondo l’analisi riportata nella rassegna, molti lavoratori pubblici entrati nel mondo del lavoro tra i 19 e i 21 anni rischiano così di arrivare a 48 o addirittura 49 anni complessivi di lavoro prima di poter accedere alla pensione di vecchiaia.

Il tema sta diventando sempre più politico perché tocca direttamente milioni di famiglie italiane. Da una parte il Governo difende la sostenibilità dei conti pubblici e la necessità di contenere la spesa previdenziale. Dall’altra cresce la protesta di sindacati e lavoratori, che parlano di una vera e propria “stangata silenziosa” sui dipendenti pubblici.

Una misura tecnica, apparentemente lontana dal dibattito quotidiano, che però rischia di avere effetti molto concreti sulla vita futura di intere generazioni di lavoratori della pubblica amministrazione.