Più di un quarto degli studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, pari al 27,4% (circa 679mila ragazzi), trascorre oltre quattro ore al giorno su chat e social network durante un normale giorno di scuola, mentre l'11,5% supera addirittura le sei ore quotidiane. Per l'8,4% della popolazione studentesca (circa 202mila adolescenti), il tempo prolungato davanti al display non è soltanto una consuetudine digitale, ma si trasforma in un vero e proprio uso problematico.

A rivelarlo sono le anticipazioni dei dati 2026 dello studio ESPAD®Italia (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc) in 257 istituti su un campione rappresentativo di 19.065 studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L'indagine evidenzia come la perdita del controllo del tempo online si accompagni frequentemente a disturbi del sonno, nervosismo quando non si è connessi, abbandono dei compiti scolastici e isolamento dagli affetti reali.

Più tempo sui social

Dall'analisi dello storico dei consumi digitali emerge che il tempo trascorso sui social è cresciuto costantemente nell'ultimo decennio. Se nel 2014 la quota di studenti iperconnessi (oltre 4 ore al giorno) era del 20,2%, nel 2021- in concomitanza con il rientro dai lockdown pandemici - si è toccato un picco del 36,4%. Oggi il dato si è assestato al 27,4%, mantenendosi comunque su livelli nettamente più elevati rispetto a dieci anni fa.

La direttrice della ricerca e coordinatrice dello studio, Sabrina Molinaro, sottolinea come la crescita dell'uso a rischio (salito complessivamente dal 5,4% del 2014 all'8,4% del 2026) riguardi in modo prevalente la componente femminile. Le ragazze con un profilo di utilizzo a rischio sono passate dal 6,9% del 2014 all'10,9% attuale (pari a circa 132mila studentesse), a fronte di una quota maschile che si è mantenuta stabile tra il 4% e il 5,6% (circa 70mila ragazzi). Tra le adolescenti, inoltre, ben il 71,2% dichiara di provare uno stato d'ansia o nervosismo quando non ha con sé il telefono.

Segnali di malessere sommerso: salute mentale a rischio

La ricerca del Cnr-Ifc evidenzia un profondo legame tra la dipendenza digitale e diverse forme di sofferenza psicologica e somatica. Tra le ragazze con un uso a rischio dei social network Il 48,9% si dichiara insoddisfatta del proprio aspetto e il 37,8% è insoddisfatta di sé.

Circa 50mila studentesse soffrono o hanno sofferto di disturbi alimentari e circa 44mila ragazze hanno ceduto a pratiche autolesionistiche. Altre 36mila hanno assunto psicofarmaci senza prescrizione medica nell'ultimo anno, principalmente per dormire o calmarsi. Nei ragazzi con uso a rischio, l'insoddisfazione verso sé stessi riguarda il 25,6% (rispetto al 10,3% dei coetanei) e l'autolesionismo raggiunge il 22,4% (quasi il triplo rispetto al 9,5% degli altri studenti).

Dall’apatia al ritiro sociale

Un altro fenomeno critico evidenziato dallo studio concerne il ritiro sociale continuativo (superiore ai sei mesi), che riguarda il 4,1% delle ragazze e il 4,8% dei ragazzi a rischio (a fronte di una media dell'1% tra gli altri studenti). Per colmare il senso di solitudine, tristezza o ansia, il 44,2% delle ragazze e il 41,8% dei ragazzi a rischio ricorre ormai all'intelligenza artificiale per cercare compagnia. La vulnerabilità appare particolarmente marcata nei più giovani: tra i 15enni l'uso a rischio è quasi raddoppiato in dieci anni, raggiungendo il 9,9%.

Giovani nella spirale dei comportamenti a rischio

L'uso problematico delle piattaforme social non rimane isolato, ma agisce spesso come catalizzatore per altri comportamenti problematici. Nei ragazzi con uso a rischio dei social il 36,8% presenta un profilo di gaming a rischio (contro il 17,3% dei coetanei). Il 20,1% (circa 14mila ragazzi) manifesta attrazione eccessiva per il gioco d'azzardo. Il 42,9% ha compiuto almeno un atto violento nell'ultimo anno (20,3% nei coetanei) e il 14,1% ha filmato scene di violenza con il cellulare. Il 45,3% è stato coinvolto in episodi di cyberbullismo come autore o come vittima. Un fenomeno, dunque, drammatico.

Social e dipendenze, un mix esplosivo

Sul fronte dell’uso di sostanze illegali e delle dipendenze che ne possono nascere, la metà delle ragazze (50,1%) e il 44,2% dei ragazzi con uso problematico dei social fa uso di sigarette elettroniche. Si registrano inoltre tassi tripli di consumo eccessivo di energy drink (21,5% tra i ragazzi a rischio), un incremento significativo nell'uso di sostanze illegali (36,3% tra i ragazzi e 25,6% tra le ragazze a rischio) e un'elevata prevalenza di binge drinking (50,1% delle ragazze a rischio).

Relazioni familiari ed extrapiattaforma: le leve della prevenzione

I dati dello studio ESPAD®Italia permettono di individuare anche i fattori di protezione capaci di favorire un rapporto sano con la tecnologia. La ricerca dimostra che l'imposizione di regole rigide o il controllo dei dispositivi da parte dei genitori non produce differenze significative nell'abuso dei social. Al contrario, a fare la differenza è la qualità della relazione affettiva: il 93,5% degli studenti che si sentono sostenuti dai genitori mantiene un uso equilibrato dei social.

Risultati analoghi si riscontrano tra chi coltiva interessi ed hobby al di fuori dello schermo, come la lettura di libri nel tempo libero (94,0% di uso equilibrato) o la pratica della musica e del disegno (92,7%). Anche la partecipazione ad attività di prevenzione scolastica focalizzate su bullismo e cyberbullismo favorisce un utilizzo consapevole della rete nel 93,3% dei casi.

Le indicazioni degli esperti

"Il controllo da solo non basta: conta di più la qualità della relazione", sintetizza Sabrina Molinaro. Secondo il CNR-IFC, gli interventi di prevenzione devono essere tempestivi e strutturati fin dal primo biennio delle scuole superiori. È necessario adottare una prospettiva integrata che connetta l'uso dei social network al benessere psicologico, alla percezione corporea e alle dinamiche relazionali tra pari, tenendo conto delle specificità di genere: mentre nelle ragazze il disagio tende a interiorizzarsi, nei ragazzi si manifesta prevalentemente verso l'esterno con condotte che spesso finiscono per essere violente. La scuola e le famiglie devono essere affiancate nell'intercettare precocemente i segnali di isolamento o calo del rendimento, chiamando al contempo le piattaforme digitali alla responsabilità di progettare ambienti virtuali più sicuri per i minori.