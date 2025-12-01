Nel corso di un incontro all’Enac tra Occhiuto, l’ad Eberhart e il presidente Ente nazionale aviazione civile Di Palma, è stata approfondita la possibilità di avviare un percorso di formazione per piloti direttamente nello scalo crotonese

Mattinata di incontri strategici a Roma per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che nella sede dell’Enac ha avuto un confronto con l’amministratore delegato di ITA Airways, Joerg Eberhart, alla presenza del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma. Un appuntamento che ha permesso di approfondire nuovi scenari di collaborazione tra la compagnia aerea e la Regione.

Al centro del dialogo, la possibilità di avviare un percorso di formazione dedicato ai futuri piloti, un tema su cui le parti lavorano già da diverse settimane. L’ipotesi più concreta è la creazione di una scuola piloti ITA presso l’aeroporto di Crotone, progetto che potrebbe dare nuovo impulso allo sviluppo del territorio e alla crescita del settore aeronautico calabrese.

Occhiuto ha evidenziato l’importanza del confronto odierno, spiegando come l’incontro sia stato utile per valutare in modo approfondito le prospettive comuni. «Da tempo stiamo dialogando con ITA per capire come avviare un percorso formativo dedicato ai piloti», ha affermato il presidente. «La possibilità di realizzare una scuola a Crotone rappresenterebbe un passo significativo per il territorio e per l’intero comparto dell’aviazione civile in Calabria».