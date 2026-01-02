Al via domani. Secondo Confcommercio saranno circa 500mila le famiglie che faranno acquisti in questo periodo, con una spesa media di 120 euro a persona. Abbigliamento e calzature fanno da traino

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

Domani 3 gennaio, prendono il via anche in Calabria i saldi invernali 2026, un appuntamento atteso da famiglie e imprese del commercio che, secondo le stime elaborate dal Centro studi di Confcommercio Calabria, potrebbe generare un giro d’affari complessivo compreso tra 110 e 130 milioni di euro.

Si stima, infatti, che tra le 450 e le 500mila famiglie calabresi effettueranno acquisti durante questo periodo, con una spesa media pro-capite intorno ai 120 euro a persona (220/240 euro per famiglia), leggermente inferiore alla media nazionale, ma in linea con l’andamento dei consumi regionali.

L’impatto economico dei saldi non sarà uniforme sul territorio regionale. Le province con il maggior peso demografico e commerciale concentreranno la quota più rilevante del fatturato:

• Cosenza: circa il 36% del totale regionale, pari a 40–47 milioni di euro;

• Reggio Calabria: circa il 28%, pari a 31–38 milioni di euro;

• Catanzaro: circa il 18%, pari a 20–24 milioni di euro;

• Crotone e Vibo Valentia: circa il 9% ciascuna, pari a 10–12 milioni di euro per provincia.

I saldi invernali confermano la centralità del comparto moda:

• abbigliamento: circa il 50% del fatturato complessivo;

• calzature: circa il 25%;

• accessori: circa il 10%;

• tessili per la casa e articoli sportivi: circa il 12% complessivo;

• altri articoli: circa il 3%.

«I saldi rappresentano un momento cruciale per il commercio di prossimità – sottolinea Confcommercio Calabria – soprattutto in una fase economica ancora complessa, nella quale famiglie e imprese devono confrontarsi con l’aumento dei costi e una crescente selettività nei consumi. Sostenere i negozi del territorio significa tutelare occupazione, qualità dell’offerta, legalità e coesione sociale».

Confcommercio Calabria richiama infine l’attenzione sull’importanza di acquisti consapevoli e informati, invitando i consumatori a verificare la correttezza degli sconti applicati, la chiarezza dei prezzi e il rispetto delle norme vigenti, diffidando di offerte irregolari o pratiche scorrette. Un comportamento responsabile dei consumatori contribuisce infatti a preservare un mercato sano, trasparente e competitivo, a beneficio dell’intero sistema economico regionale.