L’iniziativa propone un format integrato che combina esposizione, formazione e networking, offrendo alle imprese Ho.Re.Ca. l’opportunità di presentare prodotti, servizi e innovazioni per ristorazione, ospitalità e turismo esperienziale

Si chiude oggi, con successo, la settima edizione dell’expo Tirreno, un format pensato per mettere in rete imprese, professionisti e istituzioni della filiera Ho.Re.Ca. (Hotellerie – Restaurant – Café), e per valorizzare le produzioni identitarie e le esperienze turistiche della Riviera dei Cedri. L’evento, che si svolge nei locali del Santa Caterina Village a Scalea, è organizzato dal Consorzio EcoTur e Arca in collaborazione con numerosi partner del settore turistico e dell’ospitalità, tra cui GAL Riviera dei Cedri, ITS Elaia Academy, Trenitalia, APCC – Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, oltre a enti e associazioni impegnati nella promozione del turismo sostenibile e dell’enogastronomia locale.

Anche quest’anno la manifestazione ha fatto registrare numeri importanti, sia in termini di visitatori che di aziende espositrici.

Tra marketing e servizi

L’iniziativa, che attrae migliaia di visitatori ogni anno, propone un format integrato che unisce area espositiva, momenti formativi e attività di networking, offrendo alle imprese del settore l’opportunità di presentare prodotti, servizi e innovazioni legate al mondo della ristorazione, dell’ospitalità e del turismo esperienziale.

Le attività previste

Tra le attività previste ci sono talk e incontri tematici dedicati all’evoluzione dell’ospitalità, al turismo accessibile, alla promozione della destinazione Riviera dei Cedri e alle opportunità di mobilità sostenibile e turismo ferroviario; focus di approfondimento su analisi dei dati turistici e nuovi modelli di sviluppo del turismo sostenibile; master class e laboratori del gusto dedicati alla valorizzazione delle produzioni identitarie calabresi, tra cui fusillo di Orsomarso, pitta di Verbicaro, olio extravergine di oliva, peperoncino e cucina tradizionale; momenti di incontro tra operatori e imprese della filiera dell’ospitalità, con degustazioni e attività dimostrative.

Il “Trova lavoro”

Uno spazio particolare sarà dedicato anche alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani nel settore turistico, con attività rivolte agli studenti degli istituti alberghieri e con la sessione “Trova Lavoro”, che metterà in contatto imprese e studenti per l’avvio di tirocini formativi e opportunità professionali nel comparto Ho.Re.Ca.

Promozione territoriale

L’Expo rappresenta quindi non solo una vetrina per le eccellenze produttive e gastronomiche del territorio, ma anche un luogo di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e operatori, contribuendo a rafforzare la rete dell’accoglienza e la promozione della destinazione Riviera dei Cedri – Porta dei Parchi della Calabria, tra mare, borghi e aree naturali protette.