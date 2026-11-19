Il sindacato porta la protesta contro la manovra in tutte le province: appuntamenti, orari e percorsi delle manifestazioni. Scendono in piazza lavoratori, pensionati e studenti. Possibili disagi anche per scuole, sanità e servizi pubblici

Sei piazze in Calabria per lo sciopero generale del 20 novembre. Da Catanzaro a Reggio Calabria, passando per Cosenza, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme, la Cgil porterà in strada la protesta contro la legge di bilancio e le politiche del governo. Una mobilitazione che punta a coinvolgere lavoratori, pensionati, studenti e cittadini, con rivendicazioni che vanno dagli aumenti salariali alla difesa della sanità pubblica, passando per il welfare, il diritto allo studio e il lavoro stabile e sicuro.

La giornata, proclamata per l'intero turno lavorativo, interesserà i settori pubblici e privati nel rispetto delle norme sui servizi essenziali. Lo slogan scelto dal sindacato è «Il futuro è adesso». A livello nazionale sono previste circa cento iniziative tra cortei, presidi e manifestazioni territoriali. Il segretario generale Maurizio Landini sarà a Roma, dove parteciperà al corteo in partenza alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e terrà il comizio conclusivo in via dei Fori Imperiali.

Le sei manifestazioni in Calabria: orari e percorsi

La mobilitazione regionale si articolerà in sei appuntamenti. A Catanzaro il concentramento è fissato alle 9.30 in piazza Matteotti: da qui partirà il corteo diretto a piazza Luigi Rossi.

A Cosenza l'appuntamento è alle 9 in piazza Zumbini. Alla manifestazione prenderà parte Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil nazionale.

A Reggio Calabria i partecipanti si ritroveranno alle 9.30 in piazza Duomo. Il corteo partirà alle 10 e raggiungerà piazza De Nava. Sarà presente Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.

A Vibo Valentia il concentramento è previsto alle 9 in piazza Garibaldi. Alle 10 partirà il corteo da corso Umberto I, diretto verso corso Vittorio Emanuele III. Alle 11 è in programma il comizio in piazza Municipio, con la partecipazione di Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil.

A Crotone l'appuntamento è alle 9.30 in piazzale Nettuno. Il corteo partirà alle 10.30 e sarà seguito dal comizio in piazza della Resistenza.

Infine, a Lamezia Terme, il concentramento è fissato alle 9.30 in via Leonardo da Vinci. La partenza del corteo è prevista alle 10.30, con arrivo in corso Nicotera. Il comizio conclusivo si terrà alle 11.30 nell'isola pedonale dello stesso corso.

La protesta dei pensionati: «Paghiamo di più per avere di meno»

In vista della mobilitazione si è svolto a Lamezia Terme l'attivo regionale delle pensionate e dei pensionati dello Spi Cgil Calabria. Il segretario generale Carmelo Gullì ha richiamato le difficoltà delle persone anziane, sostenendo che sono tra le categorie maggiormente penalizzate: «Le pensioni, infatti, non sono state rivalutate e le leggi sulla non autosufficienza e sull'invecchiamento attivo non sono state rifinanziate. Rimangono due scatole vuote con tanti buoni propositi».

Gullì ha ricordato le circa trenta assemblee organizzate nelle ultime settimane sui territori, insieme a volantinaggi e incontri. «Il vento sta cambiando e a dirci di non cedere alla rassegnazione sono proprio i giovani», ha affermato, spiegando che lo Spi sostiene le battaglie per il diritto allo studio e all'abitare e si oppone a quelli che definisce tentativi di indebolire la sanità e la scuola pubbliche. Tra le richieste anche lavoro sicuro e dignitoso, difesa del welfare e investimenti per la pace anziché per il riarmo.

Anche Gianfranco Trotta ha invitato alla partecipazione, sottolineando la portata organizzativa della mobilitazione calabrese: «Mai avevamo messo su per uno sciopero un'organizzazione come quella del 20 novembre. Sei piazze sono tante e rappresentano per noi un grande impegno che rispecchia le preoccupazioni per l'operato di questo governo e per questa legge di bilancio che ancora una volta colpisce i più fragili».

A concludere i lavori dell'attivo è stato Francesco Palaia, dello Spi Cgil nazionale, che ha invitato a non cedere alla stanchezza: «In ballo oggi c'è la difesa della democrazia. Si può parlare di una vera e propria emergenza democratica nella quale gli spazi di libertà sono sempre più compromessi».

Scuole, sanità e servizi: quali sono i possibili disagi

Lo sciopero della Cgil coinvolgerà i lavoratori dei settori pubblici e privati, ma la giornata vedrà anche altre proclamazioni sindacali. La mobilitazione dei Cobas, insieme a Clap e Sial, interesserà a sua volta i comparti pubblici e privati, con esclusione dei trasporti, e prevede oltre quaranta manifestazioni territoriali. Le diverse adesioni e proclamazioni potranno incidere sull'organizzazione dei servizi, in particolare nelle scuole, negli uffici pubblici e nelle attività rivolte ai cittadini.

Per la scuola sono possibili modifiche agli orari, lezioni sospese e disagi nei servizi. Le famiglie dovranno fare riferimento alle comunicazioni dei singoli istituti, perché la presenza del personale non potrà essere data per scontata. Le proclamazioni riguardano, secondo le rispettive modalità, docenti, personale educativo e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Per quanto riguarda i trasporti, lo sciopero generale del 20 novembre non coinvolge il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia, dopo l'intervento della Commissione di garanzia. Resta però distinta l'agitazione proclamata da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie, con inizio alle 21 del 20 novembre e termine alle 20 del giorno successivo, che potrebbe provocare ritardi e cancellazioni ferroviarie.

La Cgil rivendica salari e pensioni più alti, il recupero del potere d'acquisto, un fisco progressivo, il contrasto alla precarietà e maggiori investimenti in sanità, istruzione e welfare. Nel mirino anche il carovita, la sicurezza sul lavoro e le politiche industriali. Il sindacato chiede inoltre di destinare risorse ai servizi pubblici e alla protezione sociale anziché al riarmo.

«Ci vuole l'umiltà di saper ascoltare quello che viene dalla piazza», ha dichiarato Maurizio Landini alla vigilia della mobilitazione. Il segretario generale della Cgil si aspetta manifestazioni partecipate e ha ribadito che la presenza di lavoratori e giovani è un fatto positivo. «Chi va in piazza domani scende in piazza per avere, in modo molto chiaro, la libertà di manifestare», ha aggiunto, spiegando che il sindacato intende difendere quel diritto esercitandolo.