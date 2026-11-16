La Commissione europea ha presentato il regolamento per la tutela dei consumatori online.

Il testo prevede più trasparenza sui contenuti sponsorizzati, lo stop alla pubblicità personalizzata e ai prezzi rivolti a minori e consumatori vulnerabili. La proposta punta a rendere riconoscibili i contenuti commerciali sui social network. Gli influencer dovranno indicare chiaramente quando vengono pagati per promuovere un prodotto, senza presentare pubblicità e sponsorizzazioni come consigli o esperienze personali.

Il provvedimento intende contrastare la diffusione di pratiche commerciali sleali, commissioni occulte e strategie di marketing manipolative che minano la capacità dei consumatori europei di compiere scelte libere e informate durante la navigazione o gli acquisti online.

Le motivazioni di Bruxelles: «Equità alla base della competitività»

Sebbene la crescita dell'e-commerce abbia reso l'acquisto di beni e servizi estremamente rapido e accessibile, la Commissione sottolinea come la facilità con cui si procede agli acquisti non debba mai tradursi in una mancanza di trasparenza.

A chiarire l'orientamento dell'esecutivo comunitario è stato il commissario europeo alla Giustizia, l'irlandese Michael McGrath, il quale ha evidenziato che la protezione dei consumatori è un pilastro essenziale per il corretto funzionamento del mercato.

«Fare acquisti non è mai stato così comodo, ma la comodità non deve mai andare a discapito dell’equità. Una solida tutela dei consumatori - ha detto McGrath - è alla base della competitività. Che si tratti di acquisti online o in un negozio fisico, i consumatori meritano lo stesso elevato livello di tutela. Non stiamo rendendo più difficile fare impresa, stiamo rendendo più difficile fare impresa in modo sleale».

Influencer, agenzie e brand: stop alla pubblicità nascosta

Una delle sezioni più rilevanti del Digital Fairness Act riguarda le attività dei creator e dei social network. La norma impone lo stop alla pubblicità nascosta: gli influencer saranno obbligati a dichiarare fin da subito (d'emblée) e in modo inequivocabile i propri interessi commerciali e la presenza di contenuti sponsorizzati, senza poter presentare promozioni a pagamento sotto forma di consigli disinteressati o esperienze personali.

Il regolamento introduce regole stringenti anche sui prodotti sponsorizzabili, vietando la promozione di articoli pericolosi, non a norma o ingannevolmente presentati come adatti ai minori. Inoltre, la responsabilità non ricadrà soltanto sui singoli creator: marchi e agenzie pubblicitarie saranno direttamente chiamati a verificare il rispetto delle regole da parte dei propri partner commerciali.

Messa al bando dei "dark pattern" e trasparenza sui prezzi

Il DFA interviene in maniera incisiva sulle strategie di vendita manipolative diffuse sul web, note come dark patterns. Tra queste rientrano i finti avvisi d'urgenza (come le indicazioni ingannevoli secondo cui un prodotto o un servizio sarebbe "quasi esaurito") pensati per spingere all'acquisto d'impulso.

Novità sostanziali riguardano anche la gestione dei prezzi di prodotti e servizi venduti dalle piattaforme e dai siti.

Nei casi in cui le tariffe variano in base alla domanda e al tempo (come per i biglietti dei concerti), gli organizzatori e i venditori dovranno indicare sia il prezzo attuale sia il prezzo massimo previsti.

Le aziende non potranno più sfruttare i dati personali o la profilazione dei consumatori per proporre prezzi personalizzati maggiorati a minori o soggetti vulnerabili.

I divieti di pubblicità mirata rivolta a minori o basata su dati sensibili, già stabiliti dal Digital Services Act per le grandi piattaforme, vengono ora estesi a tutti i siti web e le applicazioni.

Contratti a rinnovo automatico e prevenzione della dipendenza digitale

Per proteggere gli utenti dalle cosiddette "trappole dell'abbonamento", il regolamento semplifica le procedure di recesso, sancendo che i contratti a rinnovo automatico debbano poter essere cancellati con estrema facilità.

Il DFA affronta anche il tema dell'uso compulsivo dei servizi digitali e della salute mentale online. Gli utenti avranno il diritto di disattivare i meccanismi pensati per trattenere l'attenzione sulle piattaforme, come la riproduzione automatica dei video (autoplay), i promemoria persistenti e le notifiche commerciali non collegate alle loro attività dirette. Vengono vietate per i minori le dinamiche di gioco assimilate al gioco d'azzardo, con uno stop espresso alle funzionalità “pay-to-win” e “pay-to-progress” che condizionano i progressi nei giochi a pagamenti in denaro.

Impatto economico, sanzioni e prossimi passi

Le stime della Commissione europea prevedono che la maggiore trasparenza e la semplificazione del quadro normativo genereranno un risparmio per i consumatori dell'Ue fino a 13,7 miliardi di euro all'anno.

Contestualmente al DFA, l'esecutivo europeo ha annunciato l'aggiornamento del regolamento Consumer Protection Cooperation del 2017. Con questa revisione, le autorità europee avranno poteri rafforzati per svolgere indagini su violazioni a raggio pan-europeo e potranno comminare sanzioni severe, con multe che potranno raggiungere fino al 6% del fatturato annuo dell'impresa coinvolta. L'iter legislativo è ai nastri di partenza: le proposte presentate dalla Commissione passeranno all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio per la discussione e per l'approvazione finale.