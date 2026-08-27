Il numero dei turisti non aumenta, ma chi arriva a Tropea tende a fermarsi un po’ più a lungo. È questa la chiave di lettura dei dati di luglio 2026 forniti dall’Associazione albergatori Tropea: gli ospiti restano sostanzialmente gli stessi dello scorso anno, mentre crescono i pernottamenti. Non un boom, dunque, ma neppure quella brusca frenata che le polemiche sull’andamento dell’estate calabrese potrebbero far immaginare.

Nel mese centrale della stagione sono stati dichiarati 30.645 ospiti, appena 169 in meno rispetto ai 30.814 del luglio 2025. Una flessione dello 0,5% che, per dimensioni, equivale sostanzialmente a una situazione di stabilità.

I pernottamenti seguono invece una direzione positiva: salgono da 107.823 a 109.552, con 1.729 presenze in più e una crescita dell’1,6%. La differenza tra i due indicatori racconta più del singolo numero. Tropea non ha accolto più persone, ma è riuscita a generare un numero maggiore di notti trascorse nelle strutture ricettive.

La permanenza media è infatti passata da 3,50 a 3,57 notti. L’aumento del 2,2% è contenuto e non autorizza letture enfatiche, ma assume valore perché conferma una dinamica già osservata a giugno. Nel mese precedente gli ospiti erano diminuiti in misura netta, del 3,9%, mentre i pernottamenti erano cresciuti del 2,3%. La durata media della vacanza era così salita da 3,44 a 3,66 notti.

Giugno e luglio indicano quindi una tendenza comune: meno arrivi o, nel caso dell’ultimo mese, arrivi stabili, accompagnati però da soggiorni più lunghi. Per una località turistica non è un dettaglio. Un visitatore che resta più giorni può produrre una ricaduta maggiore non soltanto per alberghi, residence e bed and breakfast, ma anche per ristoranti, stabilimenti balneari, attività commerciali, trasporti e servizi.

È però necessario distinguere la possibilità dalla certezza. Il numero dei pernottamenti non dice quanto abbiano speso i turisti, quale sia stato il livello dei prezzi, quanto abbiano guadagnato le imprese né se i benefici si siano distribuiti sull’intero territorio. Per misurare il valore economico della stagione servirebbero dati su occupazione delle camere, tariffe, fatturati e consumi, al momento non contenuti nella rilevazione.

I numeri forniti da Asalt si riferiscono infatti alle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno del Comune. Ed è proprio questo il dato che presenta l’incremento più consistente. A luglio l’importo dichiarato ha raggiunto 264.253 euro, oltre 30mila in più rispetto ai 233.614 euro dello stesso mese del 2025. La crescita è del 13,1%, dopo il 12,4% già registrato a giugno.

Il divario tra l’aumento del gettito e quello, molto più limitato, dei pernottamenti richiede cautela. L’imposta può variare in base alle aliquote, alla categoria delle strutture utilizzate, alle esenzioni e alla completezza delle dichiarazioni. Non è quindi possibile concludere che il giro d’affari turistico sia cresciuto nella stessa proporzione. È invece certo che, almeno sulla carta, il Comune dispone di maggiori risorse da impiegare per accoglienza, mobilità, manutenzione e servizi turistici.

La fotografia di luglio è dunque quella di una Tropea che mantiene le proprie posizioni. Gli arrivi non crescono, ma la sostanziale stabilità degli ospiti e il moderato aumento dei pernottamenti mostrano una destinazione ancora solida.

Per un giudizio sull’intera estate resta decisivo agosto, il mese sul quale si concentra la parte più consistente della domanda nazionale. Solo allora sarà possibile capire se Tropea abbia semplicemente difeso i livelli dello scorso anno oppure abbia consolidato un modello turistico basato su soggiorni più lunghi e, potenzialmente, di maggiore valore, senza ignorare il fatto che nel 2026 la stagione turistica ha registrato un numero significativo di presenze (soprattutto straniere) sin dall’inizio della primavera.