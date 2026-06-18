Sono 18.055 i candidati calabresi agli esami di maturità che prendono il via oggi con la prova scritta di italiano. Il maggior numero, 17.429, ha completato il corso di studi nelle scuole statali (385 sono candidati esterni). I restanti 626 hanno terminato il ciclo nelle scuole paritarie (125 sono candidati esterni). Nella nostra regione gli ammessi sono il 96,4%. La provincia con il maggior numero di maturandi è Cosenza con 6.253. Seguono Reggio Calabria con 5.641, Catanzaro con 3.091, Vibo Valentia con 1.559 e Crotone 1.511.

Il quadro nazionale

I candidati sono in tutto 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Gli interni sono 513.738 mentre gli esterni sono 14.009, il 7,2% in più rispetto allo scorso anno. Gli studenti ammessi agli esami di maturità al via oggi sono il 96,8% di quanti hanno frequentato l’ultimo anno del proprio corso di studi. Il numero più alto di bocciati risulta in Sardegna, il 7%, ed in Liguria, il 5,5%.

Gli indirizzi di studio

I licei, con 273.959 maturandi guidano la ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio. Seguono gli istituti tecnici con 167.104 studenti e gli istituti professionali con 86.684.

Il quadro regionale

La percentuale più alta di ammessi è in Molise, con il 97,7%, a seguire il Veneto (97,3%), la Basilicata (97,2%) e il Friuli-Venezia Giulia (97,1%). Al 97% ci sono cinque regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia e Marche. Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta sono al 96,9%. La Calabria è al 96,6%, la Toscana al 96,5%, il Trentino-Alto Adige al 96,4%. In coda la Liguria con il 94,5%, ultima la Sardegna con il 93%.

I numeri

La Lombardia (con 78.387 maturandi), la Campania (con 72.461) ed il Lazio (con 53.474) sono le regioni con il maggior numero di ammessi agli esami di Stato. Oltre 850 i respinti in Sardegna. La regione con il minor numero di studenti impegnati nella maturità è la Valle d’Aosta con 942 ammessi.