Il corteo è partito da Piazza Matteotti e raggiungerà il Palazzo del governo. Presenti anche diversi politici che hanno aderito alla richiesta di sostegno lanciata da Cgil, Cisl, Uil e Ugl

È partito puntualmente alle 10:30 da Piazza Matteotti il corteo di scioperanti appartenenti al settore telecomunicazioni della Telecontact sede di Catanzaro. Si tratta di 430 lavoratori a cui l'azienda Tim ha comunicato la cessione del ramo d'azienda ad altra sigla, la Dna, che secondo i sindacati non gode di adeguata affidabilità.

I manifestanti con bandiere, striscioni e fumogeni, scortati da polizia carabinieri e vigili urbani, stanno percorrendo Corso Mazzini in direzione di piazza Prefettura. Con loro anche numerosissimi politici di qualsiasi livello, comunali e regionali, che hanno aderito alla richiesta di sostegno lanciata dai comparti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alla fine della mattinata di protesta ed astensione dal lavoro che continuerà per l'intera giornata, una delegazione sarà ricevuta come programma in Prefettura.