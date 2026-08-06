Medaglia d’Oro al Mare Chiaro Cirò Bianco e Medaglia d’Argento al Pecorello: due prestigiosi riconoscimenti internazionali premiano la qualità e l’identità dei nostri prodotti

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Doppio successo internazionale per Ippolito 1845 al Concours Mondial de Bruxelles 2026, una delle competizioni enologiche più autorevoli e selettive del panorama mondiale.

Il Mare Chiaro Cirò Bianco è stato insignito della Medaglia d’Oro 2026, mentre il Pecorello della storica cantina calabrese ha conquistato la Medaglia d’Argento.

Due importanti riconoscimenti che premiano il lavoro portato avanti da Ippolito 1845 nella valorizzazione dei vitigni autoctoni e nella produzione di vini capaci di raccontare l’identità, la biodiversità e la tradizione enologica della Calabria.

La Medaglia d’Oro assegnata al Mare Chiaro Cirò Bianco conferma il valore di un vino profondamente legato al territorio di Cirò, capace di distinguersi a livello internazionale per qualità, carattere ed eleganza.

La Medaglia d’Argento ottenuta dal Pecorello celebra invece il percorso intrapreso dalla cantina per riscoprire e valorizzare un vitigno autoctono calabrese dalle grandi potenzialità, oggi sempre più apprezzato per la sua capacità di dare vita a vini bianchi di forte personalità e spiccata identità territoriale.

Come dichiarato dai vertici della cantina sulla pagina Facebook ufficiale di Ippolito 1845: «Credere in questo vitigno è stata per noi un’intuizione fondamentale, un progetto che ha segnato il rilancio dei grandi bianchi della nostra terra. Un traguardo che premia visione, passione e identità».

I due premi ottenuti al Concours Mondial de Bruxelles rappresentano non soltanto un successo aziendale, ma anche un’ulteriore testimonianza della crescente qualità e autorevolezza dei vini calabresi nel panorama enologico internazionale.

Negli ultimi anni, infatti, la Calabria sta vivendo una fase di profondo rinnovamento, sostenuta dal recupero delle varietà autoctone, da una crescente attenzione alla qualità e dalla capacità dei produttori di raccontare, attraverso il vino, territori dalla storia millenaria.

Vitigni e denominazioni tradizionali della regione stanno conquistando un interesse sempre maggiore da parte di esperti, operatori del settore e appassionati, contribuendo ad affermare una nuova immagine della Calabria enologica: autentica, dinamica e capace di competere sui più importanti palcoscenici internazionali.

In questo scenario, Ippolito 1845 si conferma tra le realtà protagoniste della nuova stagione del vino calabrese. Le medaglie assegnate al Mare Chiaro Cirò Bianco e al Pecorello si inseriscono in un percorso di forte crescita e di progressivo consolidamento sui mercati internazionali, accompagnato da una serie di riconoscimenti ottenuti nelle principali competizioni europee.

Un’ascesa che rafforza il ruolo della cantina quale ambasciatrice della Calabria nel mondo e testimonia la capacità di coniugare tradizione, ricerca, visione imprenditoriale e tutela dell’identità territoriale.

Con la Medaglia d’Oro al Mare Chiaro Cirò Bianco e la Medaglia d’Argento al Pecorello, Ippolito 1845 aggiunge così due nuovi e prestigiosi risultati alla propria storia, confermando il valore di una scelta precisa: credere nella Calabria e trasformare la sua straordinaria biodiversità viticola in vini capaci di confrontarsi con le migliori produzioni internazionali.

Fondata nel 1845 a Cirò Marina, Ippolito è una delle cantine storiche della Calabria. Da generazioni opera per valorizzare i vitigni autoctoni e raccontare, attraverso i propri vini, la storia, la cultura e l’identità del territorio calabrese.